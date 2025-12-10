Карты «МИР» с истёкшим сроком действия продолжат бессрочно работать в России
В России продолжат бессрочно работать карты «МИР» с истёкшим сроком действия. Как пишет RT, об этом сообщили в Национальной системе платёжных карт (НСПК).
Отмечается, что данное решение, принятое советом участников платёжного рынка, позволит держателям данных карт самостоятельно и планово решать вопрос их замены.
«Продление — исключительно сервисная необходимость. Она направлена на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — указал гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин.
Ранее аналитик банковской сферы Владимир Шевченко заявил «Радиоточке НСН», что никаких особенных рисков в использовании карт Visa и Mastercard с истекшим сертификатом безопасности нет.
