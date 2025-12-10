Талисманом российских олимпийцев станет советский мишка с Олимпиады-80

Талисманом олимпийской сборной России станет советский мишка с Олимпиады 1980 года в Москве. Об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.

Выступая на Олимпийском собрании, он указал, что это «один из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны».

«Выглядит прекрасно... Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли», - подчеркнул министр.

Он добавил, что в настоящий момент «Мишка» проходит регистрацию в качестве товарного знака.

Ранее Дегтярёв заявил, что спортсмены из России получили допуск к соревнованиям от нескольких десятков международных федераций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Метелица
