Талисманом российских олимпийцев станет советский мишка с Олимпиады-80
Талисманом олимпийской сборной России станет советский мишка с Олимпиады 1980 года в Москве. Об этом заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв.
Выступая на Олимпийском собрании, он указал, что это «один из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны».
«Выглядит прекрасно... Будет нормальный мишка, к которому мы привыкли», - подчеркнул министр.
Он добавил, что в настоящий момент «Мишка» проходит регистрацию в качестве товарного знака.
Ранее Дегтярёв заявил, что спортсмены из России получили допуск к соревнованиям от нескольких десятков международных федераций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
