Актер Алексей Чадов в интервью НСН рассказал, как его обманули партнеры по созданию фильма «За Палыча!», но пожелал им успехов со второй частью картины.

Ранее стало известно, что Чадов, выступивший сопродюсером фильма, заработавшего в прокате около 300 млн рублей, не получил ничего из этих денег. После этого он отсудил у бизнес-партнера Максима Боева 74 млн рублей. Кроме того, Чадов заявил о подделке подписей на документах, которые подавались компанией «Викинг-СТ» в Фонд кино для получения господдержки на сумму более 90 млн рублей. Актер отметил, что пока еще не начал получать компенсацию.