«Желаю мошенникам успеха!»: Алексей Чадов о скандале с фильмом «За Палыча!»
Алексей Чадов рассказал в эфире НСН о «наглой лжи» и подделке документов, но пожелал бывшим партнерам заработать на второй части фильма и вернуть ему миллионы.
Актер Алексей Чадов в интервью НСН рассказал, как его обманули партнеры по созданию фильма «За Палыча!», но пожелал им успехов со второй частью картины.
Ранее стало известно, что Чадов, выступивший сопродюсером фильма, заработавшего в прокате около 300 млн рублей, не получил ничего из этих денег. После этого он отсудил у бизнес-партнера Максима Боева 74 млн рублей. Кроме того, Чадов заявил о подделке подписей на документах, которые подавались компанией «Викинг-СТ» в Фонд кино для получения господдержки на сумму более 90 млн рублей. Актер отметил, что пока еще не начал получать компенсацию.
«Без отчуждения прав с моей стороны невозможно было закрыть документы и получить субсидию. Я не подписывал три документа, в том числе и платежка была подделана о якобы выплаченных мне 400 тысячах рублей. Ни денег, ни документа, ни разговоров на эту тему я не видел и не слышал. Это наглая ложь и подделка документов. И вообще я удивляюсь, как они сейчас второй фильм выпускают, нарушив такие серьезные моменты. Во всех трех инстанциях мы выиграли, апелляцию выиграли с разгромом, но компенсации пока не начались. Впереди еще определенные шаги и мероприятия по банкротству и так далее. Это длинная история, но мы работаем», - сказал актер.
Фильм «За Палыча! 2», режиссером и продюсером которого выступил Боев, выйдет на экраны 1 января 2026 года. Чадов объяснил, почему не желает ему провала.
«Я не желаю никаких провалов. Пусть они заработают и рассчитаются с нами. Я, наоборот, желаю им хорошего проката. Это тот курьезный случай, когда ты своим оппонентам, обидчикам и мошенникам желаешь успеха, чтобы они в итоге смогли рассчитаться и закрыть с нами вопрос», - подчеркнул он.
При этом Чадов отметил, что сыграл максимальную роль в производстве фильма «За Палыча!».
«Я внес максимальный вклад. Это мой продюсерский проект, моя идея. Именно я предложил свой проект делать вместе своему бывшему партнеру Максиму Боеву. Я занимался им, как своим детищем, запускал его, делал полностью весь development (первая из четырех стадий производства фильма. – Прим. НСН), я его писал, переписывал, искал бюджет, деньги, договаривался с инвесторами, обеспечивал съемки, привлекал людей, лично вел переговоры с каждым подрядчиком и с каждым артистом. На этот счет есть 14 томов доказательств в суде», - заключил собеседник НСН.
Звезда фильма «9 рота» Алексей Чадов выступил продюсером двух картин – «За Палыча!» (вышла в 2023 году) и «(Не)искусственный интеллект» (2025), отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
