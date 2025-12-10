РКК выделил на помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» более 1,5 млрд рублей

Он отметил, что управление собранными РКК средствами осуществляет специальная комиссия, в состав которой входят, в том числе, представители пострадавших.

«На сегодняшний день долгосрочные меры поддержки получают более 600 семей», - указал Савчук, добавив, что регулярные отчёты публикуются на сайте РКК раз в два месяца.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны 2 307 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

