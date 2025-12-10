РКК выделил на помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» более 1,5 млрд рублей
Российский Красный Крест (РКК) выделил на поддержку пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» более 1,5 млрд рублей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель организации Павел Савчук.
Он отметил, что управление собранными РКК средствами осуществляет специальная комиссия, в состав которой входят, в том числе, представители пострадавших.
«На сегодняшний день долгосрочные меры поддержки получают более 600 семей», - указал Савчук, добавив, что регулярные отчёты публикуются на сайте РКК раз в два месяца.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны 2 307 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
