РКК выделил на помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» более 1,5 млрд рублей

Российский Красный Крест (РКК) выделил на поддержку пострадавших в результате теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» более 1,5 млрд рублей. Как пишет РИА Новости, об этом заявил председатель организации Павел Савчук.

Бастрыкин назвал размер ущерба от теракта в «Крокусе»

Он отметил, что управление собранными РКК средствами осуществляет специальная комиссия, в состав которой входят, в том числе, представители пострадавших.

«На сегодняшний день долгосрочные меры поддержки получают более 600 семей», - указал Савчук, добавив, что регулярные отчёты публикуются на сайте РКК раз в два месяца.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что потерпевшими по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» признаны 2 307 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Красный КрестПомощьПострадавшиеТерактКрокус Сити Холл

Горячие новости

Все новости

партнеры