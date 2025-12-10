Гипсокартонщик и стекольщик: Какую работу предлагают молодежи
Зарплатные ожидания молодежи выросли на 27%, а самой популярной вакансией от соискателей стал гипсокартонщик, сказал в пресс-центре НСН Павел Тихонов.
Российская молодежь хочет в среднем получать 56 тысяч рублей в месяц, соискатели же готовы конкурировать за юных специалистов, сказал в пресс-центре НСН заместитель GR-директора «Авито» Павел Тихонов.
«В III квартале 2025 года зарплатные ожидания соискателей среди молодежи увеличились на 27% и достигли 56 тысяч рублей в месяц. Самые высокие запросы у молодежи именно в рабочих и технических профессиях. Например, водители самосвалов — 131 тысяча рублей а месяц. Если мы говорим про работодателей, то они конкурируют за молодежь. Самые высокие зарплаты предлагаются в рабочих профессиях. Рост числа вакансий гипсокартонщика составил 157%, средняя предлагаемая зарплата — 126 тысяч рублей. На 137% выросло количество вакансий стекольщика, средняя зарплата — 76 тысяч рублей. Прессовщикам предлагают почти 66 тысяч рублей. Если мы говорим о других отраслях, то это продажа и обслуживание автомобилей (+23% к числу резюме, зарплата — почти 100 тысяч рублей в месяц), маркетинг, реклама и пиар (+19% к числу резюме, предлагаемая зарплата — 50 тысяч рублей в месяц)», — сказал собеседник НСН.
В 2025 году трансформация рынка труда обусловлена экономическими сдвигами, развитием искусственного интеллекта (ИИ), изменениями в законодательстве и социальными тенденциями. Рекрутеры констатируют усложнение поиска профессионалов: среднее время закрытия вакансий достигло трех-четырех месяцев. При этом показатель текучести персонала зафиксировался в диапазоне 28–30 %, а численность сотрудников старше 45 лет продолжает увеличиваться.
Ранее стало известно, что скрытая безработица в России может вырасти до пяти миллионов человек в 2026 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Для экономии россиянам посоветовали проводить свадьбы в будни
- «Профессия на руки»: За кем работодатели выстраиваются в очередь
- Путин наградил кинорежиссера и продюсера Угольникова орденом Почета
- Гипсокартонщик и стекольщик: Какую работу предлагают молодежи
- Талисманом российских олимпийцев станет советский мишка с Олимпиады-80
- Изменился паттерн поведения: Молодежь заинтересовалась рабочими профессиями
- РКК выделил на помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» более 1,5 млрд рублей
- «Баба Яга» на службе казаков: Как отбивали Северск по пути к Славянску
- «Желаю мошенникам успеха!»: Алексей Чадов о скандале с фильмом «За Палыча!»
- Началась травля: Директор Долиной ответил на налоговые обвинения в адрес певицы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru