«В III квартале 2025 года зарплатные ожидания соискателей среди молодежи увеличились на 27% и достигли 56 тысяч рублей в месяц. Самые высокие запросы у молодежи именно в рабочих и технических профессиях. Например, водители самосвалов — 131 тысяча рублей а месяц. Если мы говорим про работодателей, то они конкурируют за молодежь. Самые высокие зарплаты предлагаются в рабочих профессиях. Рост числа вакансий гипсокартонщика составил 157%, средняя предлагаемая зарплата — 126 тысяч рублей. На 137% выросло количество вакансий стекольщика, средняя зарплата — 76 тысяч рублей. Прессовщикам предлагают почти 66 тысяч рублей. Если мы говорим о других отраслях, то это продажа и обслуживание автомобилей (+23% к числу резюме, зарплата — почти 100 тысяч рублей в месяц), маркетинг, реклама и пиар (+19% к числу резюме, предлагаемая зарплата — 50 тысяч рублей в месяц)», — сказал собеседник НСН.

В 2025 году трансформация рынка труда обусловлена экономическими сдвигами, развитием искусственного интеллекта (ИИ), изменениями в законодательстве и социальными тенденциями. Рекрутеры констатируют усложнение поиска профессионалов: среднее время закрытия вакансий достигло трех-четырех месяцев. При этом показатель текучести персонала зафиксировался в диапазоне 28–30 %, а численность сотрудников старше 45 лет продолжает увеличиваться.

Ранее стало известно, что скрытая безработица в России может вырасти до пяти миллионов человек в 2026 году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

