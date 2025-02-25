«Готовятся с детства!»: Советник атамана раскрыл преимущества казаков на передовой

Казаками на передовой движет прежде всего чувство патриотизма, необходимое для служения своей Родине, заявил советник атамана Всероссийского казачьего общества, экс-командир бригады «Терек» Андрей Фадюхин.

Казачий круг стартовал в храме Христа Спасителя в Москве 25 февраля. Для участия в мероприятии в столицу прибыли делегаты со всей России. Так, в главном храме России собрались более 900 представителей казачьих войск и объединений, а на фасаде Останкинской телебашни транслируется видеоролик, посвященный событию.