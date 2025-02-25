«Готовятся с детства!»: Советник атамана раскрыл преимущества казаков на передовой

Казаки с детства проходят военную подготовку, поэтому их боевые и психологические навыки зачастую выше, чем у обычных добровольцев, заявил Андрей Фадюхин.

Казаками на передовой движет прежде всего чувство патриотизма, необходимое для служения своей Родине, заявил советник атамана Всероссийского казачьего общества, экс-командир бригады «Терек» Андрей Фадюхин.

Казачий круг стартовал в храме Христа Спасителя в Москве 25 февраля. Для участия в мероприятии в столицу прибыли делегаты со всей России. Так, в главном храме России собрались более 900 представителей казачьих войск и объединений, а на фасаде Останкинской телебашни транслируется видеоролик, посвященный событию.

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«Казаки с детства готовятся к боевым действиям, проходят начальную военную подготовку под руководством старших в своих войсковых организациях. В связи с этим уровень боевой и психологической подготовки казаков изначально выше, чем у обычных добровольцев», - сказал Фадюхин в рамках Большого круга Всероссийского казачьего общества.

В свою очередь атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов рассказал, что на круге в состав ВсКО примут новое войско.

«Сегодня делегаты Большого круга примут в состав ВсКО новое войско, которое находится на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и до Мурманской области. Это историческое событие. И мы также будем говорить о формировании казачьих обществ на новых территориях: Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – отметил атаман.
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По традиции мероприятие началось с молебна, который проходит в Кафедральном соборном Храме. По словам председателя Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, казачий круг любого уровня по всем казачьим традициям нелегитимен без присутствия священнослужителя и его благословения.

«Сейчас мы отслужили молебен в храме Христа Спасителя о том, чтобы Господь благословил казачество», – сказал он.

Также митрополит Кирилл отметил крепкие отношения церкви и казачества.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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