«Готовятся с детства!»: Советник атамана раскрыл преимущества казаков на передовой
Казаки с детства проходят военную подготовку, поэтому их боевые и психологические навыки зачастую выше, чем у обычных добровольцев, заявил Андрей Фадюхин.
Казаками на передовой движет прежде всего чувство патриотизма, необходимое для служения своей Родине, заявил советник атамана Всероссийского казачьего общества, экс-командир бригады «Терек» Андрей Фадюхин.
Казачий круг стартовал в храме Христа Спасителя в Москве 25 февраля. Для участия в мероприятии в столицу прибыли делегаты со всей России. Так, в главном храме России собрались более 900 представителей казачьих войск и объединений, а на фасаде Останкинской телебашни транслируется видеоролик, посвященный событию.
«Казаки с детства готовятся к боевым действиям, проходят начальную военную подготовку под руководством старших в своих войсковых организациях. В связи с этим уровень боевой и психологической подготовки казаков изначально выше, чем у обычных добровольцев», - сказал Фадюхин в рамках Большого круга Всероссийского казачьего общества.
В свою очередь атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов рассказал, что на круге в состав ВсКО примут новое войско.
«Сегодня делегаты Большого круга примут в состав ВсКО новое войско, которое находится на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области и до Мурманской области. Это историческое событие. И мы также будем говорить о формировании казачьих обществ на новых территориях: Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – отметил атаман.
По традиции мероприятие началось с молебна, который проходит в Кафедральном соборном Храме. По словам председателя Синодального комитета Русской православной церкви по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, казачий круг любого уровня по всем казачьим традициям нелегитимен без присутствия священнослужителя и его благословения.
«Сейчас мы отслужили молебен в храме Христа Спасителя о том, чтобы Господь благословил казачество», – сказал он.
Также митрополит Кирилл отметил крепкие отношения церкви и казачества.
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