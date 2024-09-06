Охотник на «Бабу-Ягу» рассказал о казачьей доблести
За шесть сбитых украинских дронов «Баба-Яга» командир взвода Деев был награжден медалью «Казачья доблесть». Казак рассказал в эфире НСН, как правильно охотиться на самый опасный беспилотник ВСУ.
Уничтоживший шесть украинских беспилотников «Баба-Яга» казак Северо-Донского казачьего войска, командир взвода Юрий Деев рассказал НСН, что его не хотели отправлять в зону проведения спецоперации из-за возраста, поэтому он пошел добровольцем.
Деев был награжден медалью «Казачья доблесть» за шесть сбитых украинских дронов «Баба-Яга» в зоне проведения спецоперации на Украине. Награду вручил заместитель атамана - начальник штаба Всероссийского казачьего общества Юрий Бабийчук.
«Для меня награда стала неожиданностью. Я сейчас в отпуске, приехал в штаб Всероссийского казачьего общества ходатайствовать о награждении двух казаков-волонтеров из нашей станицы, которые попали под минометный обстрел и были ранены, доставляя продукты и снаряжение братьям-казакам на передовую. А мне от имени всероссийского атамана Виталия Владимировича Кузнецова велели прибыть на награждение за то, что я сбивал «Бабу-Ягу». Но я себя героем не считаю, просто делаю свою работу. Родину защищать надо, а я - казак», - признался собеседник НСН.
Деев также рассказал, что для уничтожения «Бабы-Яги» необходимо целиться в аккумулятор, так как он является основной уязвимостью этих дронов.
«Это большие дроны, носят много заряда с собой, от минометных до противотанковых мин. «Баба-Яга» больше остальных, в основном у них шесть винтов, летают только ночью. Работать приходится с помощью приборов ночного видения. Мне вот подарили хороший тепловизор, в него я все вижу. Мы устраиваем охоту на эти дроны: сидишь и ждешь, когда прилетит. Вообще, слышно, когда они летят. Надо просто знать, в какой день это будет. По рации докладывает пост, что летит «Баба-Яга», а ты уже знаешь, где она будет пролетать. Из ружья не собьешь, потому что дроны мощные и высоко летят, только из АК-12 и АК-74», - отметил военный.
По словам командира взвода, его не хотели брать на спецоперацию из-за возраста, однако он все-таки смог туда попасть добровольцем.
«Я пошел на спецоперацию добровольцем, потому что по годам не подходил, мне 54. Не хотели брать. Когда разрешили идти тем, кому за 50, я сразу собрался и пошел. Сейчас я в отпуске, 17 месяцев не был дома, а тут еще и наградили. Но на СВО каждый герой, каждого можно наградить просто за то, что он нашел в себе силу и смелость, чтобы пойти туда», - убежден Деев.
Ранее в рамках серии интервью с казаками - Героями России командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц рассказал НСН, что собирается вернуться в зону боевых действий на Украине после того, как восстановится после многочисленных ранений.
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