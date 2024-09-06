Охотник на «Бабу-Ягу» рассказал о казачьей доблести

По словам командира взвода, его не хотели брать на спецоперацию из-за возраста, однако он все-таки смог туда попасть добровольцем.

«Я пошел на спецоперацию добровольцем, потому что по годам не подходил, мне 54. Не хотели брать. Когда разрешили идти тем, кому за 50, я сразу собрался и пошел. Сейчас я в отпуске, 17 месяцев не был дома, а тут еще и наградили. Но на СВО каждый герой, каждого можно наградить просто за то, что он нашел в себе силу и смелость, чтобы пойти туда», - убежден Деев.



Ранее в рамках серии интервью с казаками - Героями России командир 239 гвардейского танкового Оренбургского казачьего полка 90-й танковой дивизии из Чебаркуля, удостоенный звания Героя России, казак Иван Шиц рассказал НСН, что собирается вернуться в зону боевых действий на Украине после того, как восстановится после многочисленных ранений.

