Началась травля: Директор Долиной ответил на налоговые обвинения в адрес певицы
Информация о том, что Лариса Долина 12 лет не платила налоги, требует тщательной проверки, заявил НСН Сергей Пудовкин.
Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в беседе с НСН не смог подтвердить или опровергнуть тот факт, что артистка задолжала налоговой один миллион рублей и отметил, что сегодня журналисты пользуются ее фамилией, чтобы собрать просмотры и репосты.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой "дворец" в Подмосковье. Речь идет о долге в миллион рублей. По данным журналистов, в 2003 году певица купила землю в посёлке Славино, где построила дом площадью 360 квадратов. Однако в 2011 году на соседнем участке она возвела еще один коттедж на 660 квадратных метров, который в собственность не оформила. С тех пор певица не платила налог за новый дом. Пудовкин заявил, что эта информация требует проверки.
«Надо проверить и понять ситуацию. Мне, например, неожиданно сегодня пришел штраф за прошлый год, хотя я все оплачивал. Это я к тому, что надо такие факты проверять. К сожалению, вокруг имени Ларисы Долиной сейчас очень много деструктива, причем абсолютно уже с ней не связанного. Я уже не говорю про недвижимость. Сейчас сложилась такая ситуация, что прилепи ты фамилию Долиной к любой теме, самой хорошей или самой неприятной, - все равно будут репосты и комментарии. Все считают нужным поучаствовать, на мой взгляд, в травле. Что есть проблема - это очевидно, но не думаю, что она связана с налогами», - подытожил он.
Проблемы у Ларисы Долиной начались в 2024 году, после того, как, по объяснению самой певицы, она оказалась втянута в мошенническую схему. В результате артистка продала свою квартиру в Хамовниках женщине по имени Полина Лурье за 112 млн рублей. Однако потом певица обратилась в суд, сообщив, что совершила сделку под влиянием мошенников, которым и достались деньги. Суд признал сделку по продаже квартиры недействительной, при этом покупательница осталась и без недвижимости, и без денег. Дело стало «прецедентом», так как после него в России суды начали отменять массу похожих сделок, оставляя покупателей квартир ни с чем, а на певицу обрушилась волна хейта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
