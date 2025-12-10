Директор певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в беседе с НСН не смог подтвердить или опровергнуть тот факт, что артистка задолжала налоговой один миллион рублей и отметил, что сегодня журналисты пользуются ее фамилией, чтобы собрать просмотры и репосты.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Лариса Долина 12 лет не платила налоги за свой "дворец" в Подмосковье. Речь идет о долге в миллион рублей. По данным журналистов, в 2003 году певица купила землю в посёлке Славино, где построила дом площадью 360 квадратов. Однако в 2011 году на соседнем участке она возвела еще один коттедж на 660 квадратных метров, который в собственность не оформила. С тех пор певица не платила налог за новый дом. Пудовкин заявил, что эта информация требует проверки.