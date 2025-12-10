«Получается, мы ставим СИМ в один разряд с механическими транспортными средствами, которые перемещаются по проезжей части. СИМ в большинстве случаев это запрещено, соответственно у них не может быть даже прав категории «М», которые распространяются на мопеды, при том, что их все равно почти никто не получает. Будем честны – даже наличие прав и сданные с первого раза экзамены на управление автомобилем не гарантируют, что человек будет соблюдать правила. Поэтому я уверена, что права – не панацея», - подчеркнула собеседница НСН.

По словам эксперта, необходимо в первую очередь обеспечить контроль за соблюдением правил пользователями электросамокатов.

«Для СИМ существует пять основных правил, которые легко запомнить. Сейчас у каждого оператора есть тесты, которые необходимо пройти при первом пользовании услугой. Если за каким-то пользователем фиксируется большое количество нарушений, он должен сдать эти тесты еще раз. Корень проблемы заключается в том, что у нас совмещены разные участники дорожного движения в одних зонах при отсутствии необходимой инфраструктуры. Кроме того, нет контроля со стороны государства, эта функция по-прежнему лежит на плечах бизнеса. Вспомните ситуацию, когда не было дорожных камер, водители прекрасно нарушали скоростной режим, не видели разметку и так далее. Появились камеры, фиксирующие нарушения, и большинство стали ездить по правилам», - заключила директор Ассоциации операторов микромобильности.