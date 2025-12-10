Почему введение прав на управление СИМ не повысит безопасность
Введение прав для электросамокатов не заставит пользователей соблюдать правила движения, заявила НСН директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
Получение прав для передвижения на средствах индивидуальной мобильности, это избыточная мера, заявила НСН в комментарии директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. По её словам, гораздо важнее обеспечить контроль за соблюдением правил перемещения на электросамокатах.
В России необходимо ввести тестирование на знание правил дорожного движения для езды на электросамокатах с двигателем мощностью до 250 Вт. Такое предложение озвучил ТАСС первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин. По его словам, в этом вопросе важно найти баланс между безопасностью пешехода, водителя самоката и доступностью такого вида транспорта. При этом он признал, что введение водительских прав для езды на электросамокатах может быть избыточным.
Эрдман согласилась с такой оценкой.
«Получается, мы ставим СИМ в один разряд с механическими транспортными средствами, которые перемещаются по проезжей части. СИМ в большинстве случаев это запрещено, соответственно у них не может быть даже прав категории «М», которые распространяются на мопеды, при том, что их все равно почти никто не получает. Будем честны – даже наличие прав и сданные с первого раза экзамены на управление автомобилем не гарантируют, что человек будет соблюдать правила. Поэтому я уверена, что права – не панацея», - подчеркнула собеседница НСН.
По словам эксперта, необходимо в первую очередь обеспечить контроль за соблюдением правил пользователями электросамокатов.
«Для СИМ существует пять основных правил, которые легко запомнить. Сейчас у каждого оператора есть тесты, которые необходимо пройти при первом пользовании услугой. Если за каким-то пользователем фиксируется большое количество нарушений, он должен сдать эти тесты еще раз. Корень проблемы заключается в том, что у нас совмещены разные участники дорожного движения в одних зонах при отсутствии необходимой инфраструктуры. Кроме того, нет контроля со стороны государства, эта функция по-прежнему лежит на плечах бизнеса. Вспомните ситуацию, когда не было дорожных камер, водители прекрасно нарушали скоростной режим, не видели разметку и так далее. Появились камеры, фиксирующие нарушения, и большинство стали ездить по правилам», - заключила директор Ассоциации операторов микромобильности.
Отдельная категория транспортных средств – «средства индивидуальной мобильности» - появилась в российских правилах дорожного движения с 1 марта 2023 года. Права категории «М» (как для мопедов) нужны для управления электросамокатами с двигателем мощностью свыше 0,25 кВт (250 Вт) и максимальной скоростью более 25 км/ч, управлять ими можно с 16 лет. Если мощность превышает 4 кВт требуются права категории «А» (как для мотоциклов), что также влечет постановку на учет и ОСАГО.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Великобритании в текущем году представили самый быстрый электросамокат в мире — The Turbo разгоняется до 160 км/ч. Модель получила два мотора мощностью 24 кВт.
