В Пушкинском музее откроется выставка работ Марка Шагала

Основу экспозиции составят произведения конца 1900-х — 1922 года. Этот период был одним из самых насыщенных и важных в творчестве художника.

Картины из отечественных музейных и частных собраний будут сопровождаться цитатами из автобиографической книги Марка Шагала «Моя жизнь». Проект позволит по-новому открыть искусство художника, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на Родину.

С работами, наполненными бытовыми деталями, будут соседствовать более метафоричные композиции, созданные на рубеже 20-х годов XX века. Центром экспозиции в Белом зале музея станет реконструкция зрительного зала Еврейского камерного театра, для которого в 1920 году художник расписал девять панно. На выставке также будут представлены произведения из так называемой «витебской серии», в которой Шагал запечатлел самых близких людей и виды родного города и его окрестностей.

Выставка откроется 11 декабря и продолжит работать до 15 марта 2026 года. В музее также пройдет цикл просветительских лекций. Помимо прочего 11 декабря в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. А.С. Пушкина откроется выставка библейской графики Марка Шагала.

Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщала, что в фондах федеральных музеев хранится свыше 20 млн подлинных предметов искусства. По словам министра, особой популярностью у посетителей пользуются выставки по русскому искусству, передает «Радиоточка НСН».

