«В наших исследованиях под молодежью мы имеем в виду людей 18-24 лет. Молодежь сейчас интересуется рабочими профессиями. Мы такое наблюдаем последние два года. Это свидетельствует об изменении паттерна поведения. Молодежь интересуется вакансиями с административными и операционными функциями, а также инженерными специальностями. В этих сферах рост числа резюме составил 116%. Также мы наблюдаем высокий интерес в сферах логистики и доставки. На 98% выросло число резюме по работе в автосервисе, ремонт техники вырос на 88%, курьеры — на 105%. Если мы говорим про работодателей, то наиболее популярными вакансиями для молодежи являются оператор пункта выдачи заказов (+126% вакансий), сборщик мебели (+121%) и техник», — сказал собеседник НСН.

В 2025 году рынок труда изменился под влиянием экономики, ИИ, регулирования и социальных трендов. Специалисты по подбору персонала отмечают: найти квалифицированных специалистов стало сложнее — закрытие вакансий занимает три-четыре месяца. Текучесть кадров стабилизировалась на уровне 28–30 %, а доля работников старше 45 лет растет.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков призвал не ждать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне, так как несколько отраслей испытывают дефицит в кадрах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

