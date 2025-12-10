Изменился паттерн поведения: Молодежь заинтересовалась рабочими профессиями
Соискатели активно предлагают молодежи работать операторами пунктов выдачи заказов, сборщиками мебели и техниками, сказал в пресс-центре НСН Павел Тихонов.
Российская молодежь активно интересуется инженерными специальностями, а также вакансиями с административными и операционными функциями, заявил в пресс-центре НСН заместитель GR-директора «Авито» Павел Тихонов.
«В наших исследованиях под молодежью мы имеем в виду людей 18-24 лет. Молодежь сейчас интересуется рабочими профессиями. Мы такое наблюдаем последние два года. Это свидетельствует об изменении паттерна поведения. Молодежь интересуется вакансиями с административными и операционными функциями, а также инженерными специальностями. В этих сферах рост числа резюме составил 116%. Также мы наблюдаем высокий интерес в сферах логистики и доставки. На 98% выросло число резюме по работе в автосервисе, ремонт техники вырос на 88%, курьеры — на 105%. Если мы говорим про работодателей, то наиболее популярными вакансиями для молодежи являются оператор пункта выдачи заказов (+126% вакансий), сборщик мебели (+121%) и техник», — сказал собеседник НСН.
В 2025 году рынок труда изменился под влиянием экономики, ИИ, регулирования и социальных трендов. Специалисты по подбору персонала отмечают: найти квалифицированных специалистов стало сложнее — закрытие вакансий занимает три-четыре месяца. Текучесть кадров стабилизировалась на уровне 28–30 %, а доля работников старше 45 лет растет.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков призвал не ждать введения четырехдневной рабочей недели на федеральном уровне, так как несколько отраслей испытывают дефицит в кадрах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Для экономии россиянам посоветовали проводить свадьбы в будни
- «Профессия на руки»: За кем работодатели выстраиваются в очередь
- Путин наградил кинорежиссера и продюсера Угольникова орденом Почета
- Гипсокартонщик и стекольщик: Какую работу предлагают молодежи
- Талисманом российских олимпийцев станет советский мишка с Олимпиады-80
- Изменился паттерн поведения: Молодежь заинтересовалась рабочими профессиями
- РКК выделил на помощь пострадавшим в «Крокус Сити Холле» более 1,5 млрд рублей
- «Баба Яга» на службе казаков: Как отбивали Северск по пути к Славянску
- «Желаю мошенникам успеха!»: Алексей Чадов о скандале с фильмом «За Палыча!»
- Началась травля: Директор Долиной ответил на налоговые обвинения в адрес певицы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru