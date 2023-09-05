ВСУ на костылях: Герой России объяснил призыв «вернуть» украинцев из Европы

Ранее издание Asia Times сообщало, что из-за ужасных потерь на фронте президент Украины Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой депортировать украинцев призывного возраста. Липовой отметил, что настроенные воевать украинцы не уезжали из страны, а те молодые люди, которых Зеленский хочет насильно отправить на фронт, будут недовольны таким решением.



«Все, кто был мотивирован воевать, не сбежали. Будут возвращены единицы. В целом, то, что людские ресурсы подходят к концу, было понятно еще год назад, когда появился лозунг «война до последнего украинца». Сейчас мы видим, что такая пора наступает. Конечно, заявление Зеленского, этого Фюрера, мол, давайте собирайте со всей Европы беглых украинцев, вызовет дополнительное недовольство в украинском обществе, еще больше будет негатива по результатам этого наступления. Уже стрелочник провала контрнаступления назначен - это министр обороны Украины Резников, которого сняли. Сейчас все шишки будут сыпаться на него, во всем будет обвиняться он, как недальновидный политик, министр обороны, приведший к провалу широко анонсированного контрнаступления и излишней трате человеческих и материальных ресурсов», - сказал собеседник НСН.

По его словам, на Украине готовится новая волна мобилизации, однако для ее проведения в стране просто не осталось здоровых людей.



«Сейчас ресурсы у них есть. Они начинают готовить вторую волну мобилизации и предъявляют новые требования к мобилизованным. Раньше мобилизовали физически здоровых, сейчас берут уже ограниченно годных, больных людей. Это говорит о том, что здоровых людей не осталось на Украине, все они сбежали за границу. Не удивлюсь, если скоро будут забирать из больниц, госпиталей и лазаретов, на костылях и так далее», - заключил Липовой.

Ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» стало известно об огромных потерях элитной 47-й бригады ВСУ. Британское издание The Times отмечало, что это происходит, несмотря на боевую подготовку её военнослужащих в Германии и оснащение оружием и техникой западного производства.

