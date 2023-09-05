СМИ: Зеленский призвал Европу вернуть мужчин-украинцев из-за потерь ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейские страны выслать на родину граждан республики призывного возраста. Такая просьба объясняется серьёзными потерями в ходе боевых действий, утверждает Стивен Брайен в материале для издания Asia Times.
По данным автора, в частности, некоторое недопонимание на этот счёт уже возникли у Киева с Польшей и Молдавией. Комментируя призыв Зеленского Брайен прогнозирует, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины близится к бесславному завершению. Именно по этой причине, по мнению автора статьи, лишился должности министр обороны Алексей Резников, чтобы на него можно было списать все неудачи.
О том, что Польша начала депортировать на Украину мужчин призывного возраста днём ранее сообщило издание Rzeczpospolita. Кроме того, одна из групп хакеров получила данные, что спецслужбы балтийских стран собирают информацию о въехавших на их территорию украинцах в возрасте от 18 до 60 лет. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это делается с той же целью депортации.
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