Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины несет серьезные потери в живой силе. Это происходит, несмотря на боевую подготовку её военнослужащих в Германии и оснащение оружием и техникой западного производства. Об этом стало известно влиятельному британскому ежедневнику The Times.

Издание обратило внимание на от, что еще до старта контрнаступления ВСУ западная пресса восхваляла это подразделение в связи с практическим обучением в Германии, а также стоящими у бригады на вооружении боевыми машинами пехоты Bradley (США) и танками Leopard (ФРГ).