The Times узнала об огромных потерях элитной 47-й бригады ВСУ
Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины несет серьезные потери в живой силе. Это происходит, несмотря на боевую подготовку её военнослужащих в Германии и оснащение оружием и техникой западного производства. Об этом стало известно влиятельному британскому ежедневнику The Times.
Издание обратило внимание на от, что еще до старта контрнаступления ВСУ западная пресса восхваляла это подразделение в связи с практическим обучением в Германии, а также стоящими у бригады на вооружении боевыми машинами пехоты Bradley (США) и танками Leopard (ФРГ).
По данным The Times, менее чем за четыре месяца потери 47 мехбригады исчисляются четырехзначными числами. Главная причина бедственного положения – практическое отсутствие поддержки с воздуха, а также нехватка инженерной техники для разминирования.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», накануне президент России Владимир Путин после переговоров со своим турецким коллегой назвал ситуацию с контрнаступлением ВСУ «не пробуксовкой, а провалом».
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