Бывший агент MI6 Крук заявил, что Зеленский оказался в трудном положении

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложном положении из-за позиции Запада. Об этом заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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По словам эксперта, помощь Киеву в Европе уже иссякает.

«Украинцы попросили, насколько я знаю, еще 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: "Забудьте об этом. У нас нет таких денег"», — подчеркнул Крук.

Экс-агент отметил, что Зеленского загнали в угол. Как пояснил эксперт, политическую верхушку «заполонили неофашисты», украинские военные не хотят идти в бой и ежемесячно терять до десяти тысяч человек, однако украинскому президенту не позволят заключить мир.

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ФОТО: youtube.com / скриншот с видео
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