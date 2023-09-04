Бывший агент MI6 Крук заявил, что Зеленский оказался в трудном положении
Президент Украины Владимир Зеленский оказался в сложном положении из-за позиции Запада. Об этом заявил бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам эксперта, помощь Киеву в Европе уже иссякает.
«Украинцы попросили, насколько я знаю, еще 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: "Забудьте об этом. У нас нет таких денег"», — подчеркнул Крук.
Экс-агент отметил, что Зеленского загнали в угол. Как пояснил эксперт, политическую верхушку «заполонили неофашисты», украинские военные не хотят идти в бой и ежемесячно терять до десяти тысяч человек, однако украинскому президенту не позволят заключить мир.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru