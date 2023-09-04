По словам эксперта, помощь Киеву в Европе уже иссякает.

«Украинцы попросили, насколько я знаю, еще 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: "Забудьте об этом. У нас нет таких денег"», — подчеркнул Крук.

Экс-агент отметил, что Зеленского загнали в угол. Как пояснил эксперт, политическую верхушку «заполонили неофашисты», украинские военные не хотят идти в бой и ежемесячно терять до десяти тысяч человек, однако украинскому президенту не позволят заключить мир.

