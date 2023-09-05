Рада поддержала отставку Резникова с поста министра обороны Украины

Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Ярослав Железняк.

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За отставку проголосовали 327 депутатов, против - четыре депутата, воздержались 11 человек.

Ранее в МИД России заявили, что отставка Резникова не спасет его от ответственности за преступления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
ТЕГИ:УкраинаВерховная Рада

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