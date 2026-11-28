МО: ВС РФ поразили электроподстанцию в Киевской области
Минувшей ночью 28 ноября российские военные беспилотниками поразили электроподстанцию «Заречье» 110 кВ в городе Белая Церковь в Киевской области, обеспечивавшую работу предприятий ВПК Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что также был поражен резервуар с горючим в населенном пункте Килия в Одесской области. Известно, что там хранили топливо для ВСУ.
Кроме того, удары пришлись по четырем железнодорожным локомотивам в Синельникове в Днепропетровской области, в населенном пункте Коростень в Житомирской области и в населенном пункте Люботин Харьковской области. По данным ведомства, эти объекты были задействованы для перевозки вооружения и военной техники. Также было поражено морское судно типа «сухогруз» в акватории Черного моря южнее Одессы, доставлявшее на Украину грузы военного назначения.
К тому же расчеты войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» уничтожили сеть антенн-ретрансляторов формирований ВСУ на Днепропетровском направлении, пишет RT.
Ранее в Минобороны сообщили, что ночью субботы над территорией России силы ПВО сбили 1 тысячу 246 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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