Кроме того, удары пришлись по четырем железнодорожным локомотивам в Синельникове в Днепропетровской области, в населенном пункте Коростень в Житомирской области и в населенном пункте Люботин Харьковской области. По данным ведомства, эти объекты были задействованы для перевозки вооружения и военной техники. Также было поражено морское судно типа «сухогруз» в акватории Черного моря южнее Одессы, доставлявшее на Украину грузы военного назначения.

К тому же расчеты войск беспилотных систем в составе 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» уничтожили сеть антенн-ретрансляторов формирований ВСУ на Днепропетровском направлении, пишет RT.

Ранее в Минобороны сообщили, что ночью субботы над территорией России силы ПВО сбили 1 тысячу 246 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».