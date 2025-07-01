При этом Киев продолжает наносить удары по территориям РФ. Накануне один мирный житель республики погиб, еще двое, включая подростка, ранены в результате ударов ВСУ по Донецку дальнобойными ракетами авиационного базирования. Об атаках Киева сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, повреждены торговые павильоны рынка "Сокол", центральный универмаг, отделение банка. Один жилой дом уничтожен, еще 12 повреждены. Пострадали также семь объектов гражданской инфраструктуры в Горловке. Это поликлиника, общежитие и три котельные в Калининском, аптека в Никитовском и отделение банка в Центрально-Городском районах Горловки.

Вооруженные силы Украины 30 июня предприняли попытку ракетного удара по Донецку с применением крылатых ракет Storm Shadow британско-французского производства. Об этом сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики.

РОССИЯ НАСТУПАЕТ

Российская сторона продолжает наступление на всей линии фронта. Так, положение Вооруженных сил Украины в Сумской области значительно ухудшается на фоне стремительного продвижения армии России. К концу июня в результате российского наступления на севере Украины российская армия оказалась в 19,3 километрах от центра города. Отмечается, что РФ за последнее время успешно продвигается и уже вступила на территорию нескольких украинских регионов.

Накануне военкор Александр Коц рассказал «Комсомольской правде» о том, что ВСУ не построили вовремя линии обороны в Сумской области. Он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой отмечалось, что оборонительные сооружения нужно было возвести, пока украинские войска контролировали часть территории в Курской области.

Коц отметил, что из фортификации в Сумской области есть лишь опорные пункты на кромках леса и пулеметные гнезда на подступах к населенным пунктам.

Ранее Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума напомнил, что давно говорил о том, что считает русских и украинцев одним народом. В этом смысле, добавил президент, «вся Украина является российской». Между тем, Путин объявил о необходимости создания буферной зоны в Сумской области для обеспечения безопасности страны.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН заявил, что России необходимо восстановить исторические границы, чтобы обеспечить безопасность граждан. Для этого, уточнил он, потребуется отодвинуть боевые действия до Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.