ВСУ атаковали Донецк ракетами Storm Shadow в ответ на полное освобождение ЛНР
Российские военные полностью освободили ЛНР, ВСУ пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. В России на фоне атак Киева продолжают обсуждать создание буферной зоны, которая призвана оградить от обстрелов российские территории.
Российские военные установили контроль над всей территорией Луганской Народной Республики. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, соответствующий доклад пришел «буквально два дня назад».
«Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена — сто процентов», — рассказал Пасечник в эфире Первого канала.
МЕСТЬ ВСУ ЗА УСПЕХИ
Он добавил, что в регионе будут усиливать меры безопасности и начнут восстановление инфраструктуры.
В марте президент Владимир Путин заявлял об освобождении ЛНР на 99%, при этом под контроль были взяты более 70% Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.
При этом Киев продолжает наносить удары по территориям РФ. Накануне один мирный житель республики погиб, еще двое, включая подростка, ранены в результате ударов ВСУ по Донецку дальнобойными ракетами авиационного базирования. Об атаках Киева сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По его данным, повреждены торговые павильоны рынка "Сокол", центральный универмаг, отделение банка. Один жилой дом уничтожен, еще 12 повреждены. Пострадали также семь объектов гражданской инфраструктуры в Горловке. Это поликлиника, общежитие и три котельные в Калининском, аптека в Никитовском и отделение банка в Центрально-Городском районах Горловки.
Вооруженные силы Украины 30 июня предприняли попытку ракетного удара по Донецку с применением крылатых ракет Storm Shadow британско-французского производства. Об этом сообщили в оперативных службах Донецкой Народной Республики.
РОССИЯ НАСТУПАЕТ
Российская сторона продолжает наступление на всей линии фронта. Так, положение Вооруженных сил Украины в Сумской области значительно ухудшается на фоне стремительного продвижения армии России. К концу июня в результате российского наступления на севере Украины российская армия оказалась в 19,3 километрах от центра города. Отмечается, что РФ за последнее время успешно продвигается и уже вступила на территорию нескольких украинских регионов.
Накануне военкор Александр Коц рассказал «Комсомольской правде» о том, что ВСУ не построили вовремя линии обороны в Сумской области. Он прокомментировал публикацию газеты The Wall Street Journal, в которой отмечалось, что оборонительные сооружения нужно было возвести, пока украинские войска контролировали часть территории в Курской области.
Коц отметил, что из фортификации в Сумской области есть лишь опорные пункты на кромках леса и пулеметные гнезда на подступах к населенным пунктам.
Ранее Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума напомнил, что давно говорил о том, что считает русских и украинцев одним народом. В этом смысле, добавил президент, «вся Украина является российской». Между тем, Путин объявил о необходимости создания буферной зоны в Сумской области для обеспечения безопасности страны.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с НСН заявил, что России необходимо восстановить исторические границы, чтобы обеспечить безопасность граждан. Для этого, уточнил он, потребуется отодвинуть боевые действия до Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.
«Я думаю, что буферная зона должна быть километров 40 от наших границ. Она защитит от FPV-дронов, систем реактивного залпового огня и от обстрелов артиллерии. Для нас все имеет значение, что касается безопасности. Чтобы не допустить огневого поражения наших новых субъектов, мы должны отодвинуть границу по историческому положению. Это значит войти в Черниговскую, Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Они никогда не были Украиной, это — Новороссия. Это наша земля, где тоже живут наши люди. Однако для начала необходимо обеспечить безопасность тех регионов, которые уже вошли в состав России», - отметил Соболев.
БЛИЖАЙШИЕ ЦЕЛИ
Если Киев откажется от условий России в мирном урегулировании, необходимо создавать буферную зону через Одессу и Харьков, только так можно остановить обстрелы российских территорий, добавил Соболев.
«Я буквально недавно разговаривал с представителем Курской области. Он сказал, что ситуация стала даже хуже, обстреливают HIMARS и Storm Shadow. Конечно, буферная зона нужна! И в Сумской, и в Харьковской областях, Харьков, Днепропетровск, Николаевская область, Одесская…Там такие же люди, они сейчас говорят, что русские. Буферная зона должна продвинуться настолько, чтобы эти ракеты не могли достигнуть наших субъектов», - заключил собеседник НСН.
Российская армия не стремится освобождать Днепропетровскую область, пока не решит задачи в ДНР, заявил в беседе с НСН военкор Александр Коц.
«Я не думаю, что мы собираемся освобождать Днепропетровскую область или будем выходить к Днепру. Мне кажется, что это бессмысленно, учитывая, какие территории еще заняты украинской армией в Донецком регионе. Логичнее направить наши силы на это направление, поэтому главная цель наступления — связать логистику донецкой группировке противника, нам важно отрезать от основных путей сообщения гарнизон, который находится в Красноармейске (Покровске) и снабжается из Днепропетровска. Речь идет минимум о двух больших трассах. Если для выполнения задачи в Донбассе надо зайти на сопредельную область, значит, так и сделают», — заключил он.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал в беседе с НСН, где продолжится наступление армии России в зоне СВО.
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