В Госдуме назвали необходимую глубину «зоны безопасности» на Украине
Чтобы обеспечить покой мирных жителей, необходимо отодвинуть зону боевых действий еще на шесть областей Украины, заявил НСН Виктор Соболев.
России необходимо восстановить исторические границы, чтобы обеспечить безопасность граждан. Для этого придется отодвинуть боевые действия до Черниговской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей. Об этом рассказал НСН член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что у России нет цели забрать город Сумы, но такая возможность не исключена. Он добавил, что для обеспечения безопасности мирных жителей от обстрелов ВСУ необходимо создать буферную зону в Сумской области глубиной от 8 до 12 километров. Генерал отметил, что она должна занять еще большую площадь, чтобы обезопасить россиян.
«Я думаю, что буферная зона должна быть километров 40 от наших границ. Она защитит от FPV-дронов, систем реактивного залпового огня и от обстрелов артиллерии. Для нас все имеет значение, что касается безопасности. Чтобы не допустить огневого поражения наших новых субъектов, мы должны отодвинуть границу по историческому положению. Это значит войти в Черниговскую, Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Они никогда небыли Украиной, это — Новороссия. Это наша земля, где тоже живут наши люди. Однако для начала необходимо обеспечить безопасность тех регионов, которые уже вошли в состав России», — сказал собеседник НСН.
Ранее Соболев заявил НСН, что, если Киев откажется от условий России в мирном урегулировании, то необходимо создавать буферную зону через Одессу и Харьков.
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