Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что у России нет цели забрать город Сумы, но такая возможность не исключена. Он добавил, что для обеспечения безопасности мирных жителей от обстрелов ВСУ необходимо создать буферную зону в Сумской области глубиной от 8 до 12 километров. Генерал отметил, что она должна занять еще большую площадь, чтобы обезопасить россиян.

«Я думаю, что буферная зона должна быть километров 40 от наших границ. Она защитит от FPV-дронов, систем реактивного залпового огня и от обстрелов артиллерии. Для нас все имеет значение, что касается безопасности. Чтобы не допустить огневого поражения наших новых субъектов, мы должны отодвинуть границу по историческому положению. Это значит войти в Черниговскую, Харьковскую, Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Они никогда небыли Украиной, это — Новороссия. Это наша земля, где тоже живут наши люди. Однако для начала необходимо обеспечить безопасность тех регионов, которые уже вошли в состав России», — сказал собеседник НСН.

Ранее Соболев заявил НСН, что, если Киев откажется от условий России в мирном урегулировании, то необходимо создавать буферную зону через Одессу и Харьков.

