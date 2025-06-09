«Обойдем по тонким местам»: Где продолжится наступление армии России в зоне СВО

Российская армия столкнется с трудностями в ходе наступления в Днепропетровской области, но их легко преодолеть с помощью сил и средств Министерства обороны, рассказал НСН Андрей Марочко.

Украинская армия подготовила серьезную линию обороны в Днепропетровской области, но она держится только за счет насильственной мобилизации, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с НСН.

Российские войска пересекли границу Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины и продолжают движение на запад уже там, сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что бои идут в районе населенных пунктов Орехово и Комар. Наступление продолжается и в направлении Сумской и Харьковских областях, следует из предыдущих сообщений Минобороны. Марочко отметил, что дальнейшее продвижение будет не таким простым.

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«Не стоит заниматься шапкозакидательством - там есть серьезные фортификации, которые украинские боевики строили на протяжении очень длительного времени. Для их преодоления необходимо серьезно постараться, но силы и средства у нас для этого есть. Заход на территорию Днепропетровской области решает ряд ключевых задач, но в первую очередь, обход укрепленных районов на границах ДНР и Днепропетровской области и Запорожья и Днепропетровской области. Эти инженерные сооружения мы пытаемся обогнуть по тонким местам», — подчеркнул он.

Марочко добавил, что ключевой эффект от наступления ВС РФ - политический, так как это разбивает украинскую пропаганду.

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«С политической точки зрения - это серьезный репутационный удар для киевской власти. Их политики рассказывали со времен АТО (Антитеррористическая операция в Донбассе, украинское название боевых действий в районе ДНР и Луганской Народной Республики в период 2014-2022 гг. - примечание НСН.), что надо убивать жителей Донбасса, чтобы война не пришла в Днепропетровскую область, но сработал эффект бумеранга, и боевые действия там будут, но только с той целью, чтобы обезопасить приграничные районы Российской Федерации. Резервы вооруженных сил Украины находятся на исходе, и уже на широком участке фронта залатывать дыры становится тяжело. Но руководство страны и командование пока что справляются с этой задачей, поскольку “бусификация” идет полным ходом, а пушечное мясо пока еще перебрасывается на фронт», - добавил он.

Ранее Марочко в разговоре с НСН объяснил снижение темпов наступления ВС России.

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ФОТО: ТАСС
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