Украинская армия подготовила серьезную линию обороны в Днепропетровской области, но она держится только за счет насильственной мобилизации, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с НСН.

Российские войска пересекли границу Донецкой Народной Республики (ДНР) и Днепропетровской области Украины и продолжают движение на запад уже там, сообщило Минобороны РФ. Уточняется, что бои идут в районе населенных пунктов Орехово и Комар. Наступление продолжается и в направлении Сумской и Харьковских областях, следует из предыдущих сообщений Минобороны. Марочко отметил, что дальнейшее продвижение будет не таким простым.