«Враг готовится!»: В Белгородской области продолжается зачистка после прорыва диверсантов
В регионе продолжается зачистка территории Минобороны совместно с силовыми структурами, введен режим КТО. Военные эксперты предлагают варианты решения «проблемы» на границе.
22 мая на территорию Грайворонского округа Белгородской области на бронированной технике зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что целью украинских диверсантов было отвлечение внимания от бахмутского направления и минимизирование политического эффекта от потери украинской стороной Артемовска.
По последним данным, восемь мирных граждан получили ранения в результате атаки украинской ДРГ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об эвакуации из пострадавших районов, а также сообщил о введении режима контртеррористической операции (КТО).
«В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», - написал он.
В ночь на 23 мая Гладков снова сообщил об атаках региона. На этот раз в Грайвороне беспилотниками были атакованы два частных жилых дома.
«В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет. На место выехали все оперативные службы. В поселке Борисовка повторный сброс с БПЛА взрывного устройства на административное здание. Пострадавших нет»,- сообщил глава региона.
Утром Гладков отметил, что продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами и призвал жителей пока что не возвращаться в свои дома.
«Ждём завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена. Всю информацию постараюсь максимально оперативно до вас доводить», - обратился Гладков, отметив, что уточняются данные о пострадавших.
По предварительным данным, обошлось без погибших среди мирного населения, хотя во время эвакуации скончалась женщина 1941 года рождения.
Военный корреспондент Александр Коц напомнил, что военкоры ранее предупреждали об идущей от Харькова технике в сторону российской границы.
«Сегодняшняя же атака была малочисленнее, поэтому ее подготовка стала для всех причастных «сюрпризом». Что у нас с техническим оснащением границы, системами наблюдения, слежения, обнаружения движения? Что с минированием потенциально опасных участков?», - порассуждал он.
Он также привел основные версии произошедшего с точки зрения целей Киева. Так, есть предположения о том, что Киев «старается раздергать наши ресурсы, готовя удар совсем в другом месте».
Военный корреспондент Александр Сладков также посетовал на то, что специалисты не обращают внимания на сообщения военных репортеров о том, что враг готовится атаковать.
«Речь-то об отсутствии реакции специалистов на сообщения журналистов: готовится враг, готовится! А репортерам в ответ: друзья, вы излишне впечатлительны (мягенько трактуя)», - написал он в Telegram-канале, задавшись вопросом, нужно ли на фоне провокаций Киева создавать на сопредельных территориях пограничные округа с пограничными войсками, авиацией и артиллерией.
Со своей стороны, член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что пограничные войска все-таки необходимы.
«Сегодняшний прорыв – это результат действий не диверсионно-разведывательной группы, а усиленной мотопехотной роты. Там зашли до четырех танков, до девяти БМП, они шли слаженно, видели на глубине, наверняка были квадракоптеры, кто-то прямо из Белгородской области координировал», - описал он ситуацию.
По его словам, главная проблема заключается в распределении полномочий, нет единого органа управления, которому бы подчинялись армия, ФСБ, Росгвардия.
«У нас на местности должна быть полнота власти у губернаторов, если они назначены, то давайте доверять. Громадную границу с Украиной невозможно полностью закрыть пограничниками с Шариками. В той же Глотовке уже можно было создать нормальный отряд территориальной обороны. Мужикам не нужны пушки, танки, а нужны стрелковое оружие, противотанковые средства, надо научить пользоваться этим, а многие и так умеют. Люди в Белгородской области говорят, что готовы защищать свою землю», - предложил он несколько вариантов решения проблемы.
Экс-министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков в своем Telegram-канале заявил, что боестолкновения на границе в Белгородской области не означают, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление. По его словам, это всего лишь «вылазки поддерживаемых артиллерией и небольшим количеством бронетехники» диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые должны привлечь внимание российских военных и заставить подтягивать дополнительные силы.
На Украине же внимательно следят за происходящим, но свою «прямую» причастность отрицают. Так, советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Украины к событиям в Белгородской области. Он отметил, что украинская сторона «с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию».
Позже военный эксперт Борис Рожин опубликовал кадры поврежденного американского бронеавтомобиля MaxxPro в районе Грайворона, отметив, что «пруфы» все-таки уже есть.
По данным СМИ, российским военным и силовикам удалось ликвидировать в Белгородской области 39 членов ДРГ, пятерых бойцов взяли в плен. В Минобороны РФ информацию не подтверждали.
Украинские спецслужбы продолжат пытаться устроить диверсии на территории России, поскольку «прижаты к стенке», заявил НСН генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
«Думаю, таких групп у нас будет немало. Украинские спецслужбы ведут себя беспардонно, поскольку оказались в отчаянном положении, - вся зарубежная помощь будет идти в зависимости от того, насколько эффективно Украина ведет боевые действия... Таких попыток может быть сколько угодно... Это не только этнические украинцы, которые сюда приезжают, у нас своих маргиналов достаточно... Очень важно выкорчевывать эту агентуру полностью, потому что нельзя ни в коем случае оставлять на свободе людей, которые могут нанести ущерб» - сказал Михайлов.
Вчера сообщалось, что президенту России Владимиру Путину доложили о попытке прорыва ДРГ ВСУ в Белгородскую область. На данный момент других официальных комментариев из Москвы не последовало.
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