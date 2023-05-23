«Враг готовится!»: В Белгородской области продолжается зачистка после прорыва диверсантов

В ночь на 23 мая Гладков снова сообщил об атаках региона. На этот раз в Грайвороне беспилотниками были атакованы два частных жилых дома.

«В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет. На место выехали все оперативные службы. В поселке Борисовка повторный сброс с БПЛА взрывного устройства на административное здание. Пострадавших нет»,- сообщил глава региона.

Утром Гладков отметил, что продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами и призвал жителей пока что не возвращаться в свои дома.

«Ждём завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена. Всю информацию постараюсь максимально оперативно до вас доводить», - обратился Гладков, отметив, что уточняются данные о пострадавших.

По предварительным данным, обошлось без погибших среди мирного населения, хотя во время эвакуации скончалась женщина 1941 года рождения.

Военный корреспондент Александр Коц напомнил, что военкоры ранее предупреждали об идущей от Харькова технике в сторону российской границы.

«Сегодняшняя же атака была малочисленнее, поэтому ее подготовка стала для всех причастных «сюрпризом». Что у нас с техническим оснащением границы, системами наблюдения, слежения, обнаружения движения? Что с минированием потенциально опасных участков?», - порассуждал он.