Гладков посетил пострадавший от атаки диверсантов Грайворонский округ

Он посетил городскую больницу №2 Белгорода. По словам врачей, все медикаменты есть в наличии. Также глава региона посетил раненых жителей из Гайворона.

В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, армия России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



