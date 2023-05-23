Гладков посетил пострадавший от атаки диверсантов Грайворонский округ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил Грайворонский район, где произошла атака украинских диверсантов, в результате чего пострадали мирные жители, сообщает «РЕН ТВ».

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Он посетил городскую больницу №2 Белгорода. По словам врачей, все медикаменты есть в наличии. Также глава региона посетил раненых жителей из Гайворона.

В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, армия России вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ «принимают необходимые меры по ликвидации противника», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Таисия Лисковец
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелБелгород

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