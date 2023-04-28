«Возмездие и господство»: Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины
Военкоры сообщают, что были задействованы дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95, удары наносятся по военным объектам.
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России наносит массированные ракетные удары по территории Украины, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
По данным корреспондентов, взрывы гремят на Полтавщине и в Кривом Роге, тревога объявлена в Киеве и во всех регионах страны. Отмечается, что были задействованы дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95, удары по целям на Украине наносились ракетами Х-101 и X-555, пуски которых осуществлялись якобы из Курска и Воронежа.
Официального подтверждения от Минобороны РФ не поступало.
СМИ сообщают, что рано утром в Киеве, области и еще трех украинских регионах объявлена воздушная тревога. Сирены также звучат в Черкасской, Житомирской и Винницкой областях. Другие подробности не сообщаются.
По данным украинского телеканала ТСН, взрывы слышны в Киеве, Кременчуге, Днепре, в Киевской, Николаевской, Полтавской, а также Черкасской областях.
В Киеве информацию о взрывах подтвердили, позже горадминистрация сообщила, что сработала система противовоздушной обороны. Начальник городской военной администрации Сергей Попко также заявил, что после взрывов в городе повреждена локальная линия электросети в Оболонском районе.
Украинские СМИ сообщают, что есть погибшие и раненые в Умани (публикуются видео пожара в многоэтажке), Днепре и Киевской области,
По данным Telegram-каналов военных аналитиков, ракеты идут четко по заданным координатам, удары наносятся исключительно по военным объектам. Все случаи попадания в жилые дома связаны с работой украинской ПВО.
При этом украинские каналы отмечают, что атака осуществлялась с неожиданного направления, что усложнило работу ПВО. Местные СМИ распространяют информацию о том, что атаку можно считать предварительной, Россия якобы истощает украинскую ПВО, чтобы затем использовать «Калибры» морского базирования.
Господство в воздухе играет определяющую роль на поле боя, на сегодняшний день у Украины ситуация с защитой неба выглядит плачевно, рассказал НСН эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков. На сегодняшний день все говорит о том, что украинские системы ПВО либо уничтожены, либо у Киева закончились боеприпасы, считает эксперт.
В последний раз Вооруженные силы РФ нанесли по территории Украины массированный ракетный «удар возмездия» в начале марта в ответ на террористические акции в Брянской области. По данным Минобороны РФ, тогда использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Отмечается, что были поражены ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их энергетические объекты.
«Уничтожены места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения», - указали в Минобороны, добавив, что также были выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
27 апреля в военном ведомстве сообщили, что был нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов противника.
Также ракетный удар в ночь на 27 апреля по территории судостроительного завода в Николаеве уничтожил 20 высших украинских и зарубежных офицеров, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.
«Был нанесен ракетный удар по зданию адмиралтейства в Николаеве, также известном как заводоуправление Завода имени 61 коммунара. Удар был выполнен очень профессионально, летевшая за ним ракета ПВО Украины попала в пятиэтажку ровно перед этим заводоуправлением», - рассказал он.
По его словам, официально Киев ни о каких потерях не говорит.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с НСН заявил, что с военной точки зрения обстрелы энергосистемы Украины не несут никакого эффекта, это политический ответ Киеву на обстрелы Донбасса.
«Честно говоря, у меня вопрос, какого эффекта мы хотим добиться. Там есть железнодорожный узел на границе Украины и Польши, через который идут все поставки западного оружия, техники, вот этот узел нужно было уничтожить и еще несколько мостов и тоннелей. Это было бы намного эффективнее, чем обстреливать энергосистему Украины», - говорил он.
По его словам, России необходимы более решительные меры «на поле боя».
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