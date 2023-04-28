«Возмездие и господство»: Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины

В Киеве информацию о взрывах подтвердили, позже горадминистрация сообщила, что сработала система противовоздушной обороны. Начальник городской военной администрации Сергей Попко также заявил, что после взрывов в городе повреждена локальная линия электросети в Оболонском районе.

Украинские СМИ сообщают, что есть погибшие и раненые в Умани (публикуются видео пожара в многоэтажке), Днепре и Киевской области,

По данным Telegram-каналов военных аналитиков, ракеты идут четко по заданным координатам, удары наносятся исключительно по военным объектам. Все случаи попадания в жилые дома связаны с работой украинской ПВО.

При этом украинские каналы отмечают, что атака осуществлялась с неожиданного направления, что усложнило работу ПВО. Местные СМИ распространяют информацию о том, что атаку можно считать предварительной, Россия якобы истощает украинскую ПВО, чтобы затем использовать «Калибры» морского базирования.

Господство в воздухе играет определяющую роль на поле боя, на сегодняшний день у Украины ситуация с защитой неба выглядит плачевно, рассказал НСН эксперт бюро военно-политического анализа, подполковник запаса Павел Калмыков. На сегодняшний день все говорит о том, что украинские системы ПВО либо уничтожены, либо у Киева закончились боеприпасы, считает эксперт.

В последний раз Вооруженные силы РФ нанесли по территории Украины массированный ракетный «удар возмездия» в начале марта в ответ на террористические акции в Брянской области. По данным Минобороны РФ, тогда использовалось высокоточное оружие большой дальности, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал». Отмечается, что были поражены ключевые элементы украинской военной инфраструктуры, а также предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их энергетические объекты.