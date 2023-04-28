В Киеве и трех областях объявлена воздушная тревога
28 апреля 202306:18
В Киеве, области и еще трех украинских регионах объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости.
Сирены также звучат в Черкасской, Житомирской и Винницкой областях. Другие подробности не сообщаются.
Ранее посол США сообщила, что Россия допустила просчет на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru