В Киеве и трех областях объявлена воздушная тревога

В Киеве, области и еще трех украинских регионах объявлена воздушная тревога, сообщает РИА Новости.

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Сирены также звучат в Черкасской, Житомирской и Винницкой областях. Другие подробности не сообщаются.

Ранее посол США сообщила, что Россия допустила просчет на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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