Спецоперация на Украине продолжается активными действиями российских сил и сопровождается жалобами Киева, который по-прежнему готовится к контрнаступлению и периодически обвиняет Запад в недостаточной поддержке.

Глава офиса по поддержке перемен Минобороны Украины Юлия Марушевская накануне заявила, что ВВС Украины остались недовольны поставленными Польшей и Словакией истребителями МиГ-29.

«Здорово, что „МиГи“ пришли из Словакии и Польши, но, на самом деле, они не очень помогают. В основном это количество, но не качество», - передает ее жалобы американский журнал The Daily Beast.

По ее словам, Киеву сейчас нужны F-16, а не старые истребители.

При этом военный аналитик Майкл Пек предупредил, что Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему американских истребителей F-16, если США пойдут на этот шаг.