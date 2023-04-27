«Решающий бой и последствия»: Майское контрнаступление ВСУ станет агонией для Киева
Украина готовит бойцов и технику для серьезного наступления в мае. Военные эксперты отмечают, что это станет последним шансом для Киева доказать Западу, что Украине еще можно помочь.
Спецоперация на Украине продолжается активными действиями российских сил и сопровождается жалобами Киева, который по-прежнему готовится к контрнаступлению и периодически обвиняет Запад в недостаточной поддержке.
Глава офиса по поддержке перемен Минобороны Украины Юлия Марушевская накануне заявила, что ВВС Украины остались недовольны поставленными Польшей и Словакией истребителями МиГ-29.
«Здорово, что „МиГи“ пришли из Словакии и Польши, но, на самом деле, они не очень помогают. В основном это количество, но не качество», - передает ее жалобы американский журнал The Daily Beast.
По ее словам, Киеву сейчас нужны F-16, а не старые истребители.
При этом военный аналитик Майкл Пек предупредил, что Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему американских истребителей F-16, если США пойдут на этот шаг.
«Необходимо проделать большую работу, чтобы привести старые украинские взлетно-посадочные полосы советского образца в достаточно чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей», - приводит его слова Business Insider.
По его словам, Москва сможет отследить начало ремонта аэродромов, чтобы нанести удары и не допустить такого развития событий. Эксперт объяснил, что аэродромы Украины находятся в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет.
На данный момент в Белом доме выступают против поставок Украине истребителей. 18 апреля координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что позиция американских властей касательно отправки Киеву истребителей F-16 не изменилась. По его словам, данный вариант до сих пор не рассматривается и не стоит на повестке дня.
Но разговоры о поставках не прекратятся в ближайшее время, ведь военные эксперты ожидают от ВСУ серьезного контрнаступления. Аналитики рассуждают не только о возможных сценариях такой атаки, но и о том, что будет после того, как Киев решится наступать.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отвечая на журналистский запрос о начале контрнаступления ВСУ, заявил, что украинские силы готовы пойти в атаку уже через две недели.
«Сегодня идут дожди. 2 мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готовы будут двигаться. Будут ли они это делать на 9 мая, чтобы «испортить праздник»? Может так, может не так. Это только в России принято что-то делать на праздники. ВСУ готовы полностью идти и резать фланги», - сказал он.
Также стало известно, что Украина готовит 12 бригад примерно по 4 тысячи бойцов, чтобы начать контрнаступление в мае. Экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в интервью НСН назвал это серьезной силой и спрогнозировал, как могут развиваться события.
«Это серьезная сила. С нашей стороны нужны такие же силы, не больше. Чтобы наступать на узком фронте они должны иметь минимальное трехкратное преимущество, чтобы прорвать нашу подготовленную оборону. Чтобы сдержать удар подобной группировки, нужно две полностью укомплектованных усиленных дивизии. При этом значительное преимущество на нашей стороне в артиллерии, в авиации, ПВО. Поэтому заявления о том, что они одним ударом заставят нас капитулировать - это информационный шум. Одним ударом разгромить наши войска, выйти на Крым украинские войска не смогут, это невозможно», - сказал он.
В связи с этим он отметил, что ВСУ «смогут на каком-то одном направлении вклиниться или даже прорвать оборону», но завершится эта операция разгромом украинских войск.
Со своей стороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что возможное контрнаступление ВСУ приведет к катастрофическим последствиям для Украины.
«Я называю это уже их последним броском, агонией. Как для них, так и для нас, это будет решающий бой. Для нас это будет уже решающее сражение на пути к победе, а для них - это будет решающее сражение на пути к своему проигрышу», - сказал он, отметив, что после этого контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы просто обороняться.
О разгроме Украины рассуждают и на Западе и даже в Киеве. Украинский политолог Вадим Карасев отметил, что провал возможного наступления ВСУ может привести к тому, что «полетят головы» западных и украинских политиков, передает Украина.ру.
Издание приводит слова другого украинского политолога. Так, Кость Бондаренко отметил, что если американские элиты сочтут поддержку Украины невыгодной, то она будет прекращена без малейших сантиментов. По его словам, сейчас Киеву дается «единственный шанс» на реванш, в случае провального наступления пострадают многие.
При этом СМИ со ссылкой на заявление бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина сообщают, что украинские военные не в состоянии наступать из-за нехватки оружия.
Также, по его словам, не хватает личного состава и ракет для удара на расстоянии 150 км. Соскин указал, что ударная группировка должна быть минимум в 100 тысяч человек, но этого нет.
Пока что ВСУ продолжают вести оборонительную кампанию и перебрасывают силы на некоторых участки, на которых предпринимают краткосрочные броски для «прощупывания обороны». Так, украинские военные усилили переброску личного состава и техники на Запорожском направлении в ночное время, сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Противник несколько часов подряд ведет переброску личного состава и техники по мосту Преображенского через остров Хортица, далее - в сторону фронта (район г. Орехов)», - написал он в своем Telegram-канале.
Российские силы продолжают активные действия на основных направлениях боевых действий. Накануне российская группировка войск «Центр» нанесла огневое поражение по 130 целям украинских войск. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. Он отметил, что речь идет о районах сосредоточения живой силы и техники, а также об артиллерийских подразделениях противника.
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