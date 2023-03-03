«Война без правил»: В России требуют жестко ответить на теракт Киева в Брянской области
Владимир Путин проведет сегодня оперативное совещание с членами Совета безопасности. На местах ожидают его решений, в Госдуме требуют «наконец» сменить статус СВО.
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности 3 марта. Об этом ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что не в курсе, будет ли изменен статус спецоперации в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области.
2 марта в Брянскую область с территории Украины проникла диверсионно-разведывательная группа. Под атакой диверсантов оказались два села — Любечане и Сушаны. По официальным данным, погибли два мирных жителя.
Владимир Путин произошедшее в Брянской области назвал терактом. Он указал, что проникшие на территорию России диверсанты открыли огонь по обыкновенному автомобилю, по гражданским лицам и детям.
«Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций и языка», - заключил глава государства.
В России требуют жестко ответить на подобные провокации Киева. Так, после трагических событий глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале завил, что необходимо привлечь к ответственности семьи украинских диверсантов, которые сегодня нарушили госграницу и проникли в Брянскую область. Он отметил, что после этого необходимо будет «разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению».
«Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться. Дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины», – написал он.
Кадыров также призвал ввести военное положение с максимальным уровнем реагирования в восьми регионах, где сейчас установлен «средний уровень реагирования».
С ним согласился и член думского комитета по обороне Виктор Соболев, который призвал объявить Украине войну, «поскольку больше не осталось никаких красных линий».
«И нам уже абсолютно точно нужно заканчивать специальную военную операцию и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций, с освещением доставок вооружений. Пока мы будем с ними церемониться, у нас так и будут продолжаться обстрелы мирных граждан, в том числе и детей, как сегодня в Брянской области», - приводит его слова NEWS.ru.
В беседе с НСН Соболев также заявил, что на предстоящем заседании Совбеза России будет обсуждаться усиление безопасности на границах России и необходимость достойного ответа на провокации.
«А то вот был у нас инцидент на Крымском мосту. А мы что? А вроде бы и ничего. Электростанции забрасывали? А для чего? Зачем людей злить? Непонятно. А вот объекты коммуникации и центры принятия решений, конечно, нужно уничтожать. Я думаю, завтра на Совбезе будут даны конкретные указания и вооруженным силам, и органам ФСБ, и пограничным войскам», - сказал генерал.
Со своей стороны, военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что президент России уже дал оценку происходящему, назвав инцидент терактом.
«Никаких «диверсий» или «атак». Может быть, после нападения на Брянскую область пора снова подумать о том, чтобы признать ВСУ и украинские спецслужбы террористическими организациями с соответствующими выводами. У таких преступлений не должно быть срока давности. И ни один виновный не должен уйти от ответственности», - написал он в своем Telegram-канале.
Политолог Марат Баширов признал, что вчерашние события потрясли многих, но отметил, что «это было неизбежно и будет повторяться».
«Когда мы в шоке и возмущаемся, то кому адресовано это? Зеленскому и западникам? Глупо. Нашим властям? Тут развилка. Если мы за СВО, то надо принять фатализм событий и позаботиться о собственных мерах безопасности. Если нет, то тут выбор у каждого свой», - написал он в своем Telegram-канале.
Также он задался вопросом, какая стратегия должна быть у властей в таких ситуациях.
«Фатализм в поведении у госорганов должен отсутствовать напрочь. Проактивная? Мстительная? Смешанная? Принять неизбежность смогут немногие, но и доверие у них к СВО сохраняется. А следовательно тут или победы нужны или начнётся потеря сначала болота, а потом и ядра сторонников», - заключил политолог.
При этом экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН предположил, что власти не будут принимать серьезных мер, включая объявление мобилизации, после проникновения украинских диверсантов в Брянскую область. Болдырев отметил, что сейчас только верховный главнокомандующий знает, о каких решениях будет идти речь сегодня на совещании с членами Совета безопасности.
«О предстоящих решениях знает только верховный главнокомандующий. Я думаю, что он тайны свои хранит, тем более это будет рассматриваться на Совбезе. Это не тот случай, который бы мог вызвать мобилизацию и такого рода мероприятия», - сказал Болдырев.
Инцидент в Брянской области он связал с атакой беспилотников, которая случилась накануне в ряде российских регионов.
Украинская сторона отрицает свою причастность к нападению. Так, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал события в Брянской области «классической заведомой провокацией», предположив, что это активность неких партизан. Он также высказал мнение, что якобы Россия сама «пытается напугать собственных граждан».
По мнению авторов канала BRIEF, российские военные Telegram-каналы «усилили сигнал» от «акции в Брянской области», что стало выгодным для Украины. При этом некоторые украинские издания называют происходящее якобы «театральной постановкой ФСБ» с целью созвать Совбез РФ.
В ФСБ ранее сообщили об уничтожении нарушивших госграницу вооруженных украинских диверсантов. Также ФСБ предотвратила проникновение противника в Климовский район Брянской области. По пытавшейся вторгнуться группе нанесен артиллерийский удар, заявили в ведомстве.
Военный эксперт Алексей Леонков заявил в беседе с НСН в связи с этим, что необходимо увеличивать штат погранвойск, чтобы строить контрольно-следовые полосы, устанавливать наблюдение на границе Брянской области и Украины.
Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, Сергей Липовой объяснил НСН цели такого «визита». По его словам, ДРГ Украины зашла на территорию Брянской области, чтобы «кошмарить» регион и показать США, насколько украинские военные боеспособны.
Ранее местные жители рассказали подробности случившегося. По словам очевидцев, нападавшие были в военной форме, желтой повязке и разговаривали на украинском языке.
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