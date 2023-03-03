«Война без правил»: В России требуют жестко ответить на теракт Киева в Брянской области

«А то вот был у нас инцидент на Крымском мосту. А мы что? А вроде бы и ничего. Электростанции забрасывали? А для чего? Зачем людей злить? Непонятно. А вот объекты коммуникации и центры принятия решений, конечно, нужно уничтожать. Я думаю, завтра на Совбезе будут даны конкретные указания и вооруженным силам, и органам ФСБ, и пограничным войскам», - сказал генерал.



Со своей стороны, военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что президент России уже дал оценку происходящему, назвав инцидент терактом.

«Никаких «диверсий» или «атак». Может быть, после нападения на Брянскую область пора снова подумать о том, чтобы признать ВСУ и украинские спецслужбы террористическими организациями с соответствующими выводами. У таких преступлений не должно быть срока давности. И ни один виновный не должен уйти от ответственности», - написал он в своем Telegram-канале.

Политолог Марат Баширов признал, что вчерашние события потрясли многих, но отметил, что «это было неизбежно и будет повторяться».

«Когда мы в шоке и возмущаемся, то кому адресовано это? Зеленскому и западникам? Глупо. Нашим властям? Тут развилка. Если мы за СВО, то надо принять фатализм событий и позаботиться о собственных мерах безопасности. Если нет, то тут выбор у каждого свой», - написал он в своем Telegram-канале.

Также он задался вопросом, какая стратегия должна быть у властей в таких ситуациях.

«Фатализм в поведении у госорганов должен отсутствовать напрочь. Проактивная? Мстительная? Смешанная? Принять неизбежность смогут немногие, но и доверие у них к СВО сохраняется. А следовательно тут или победы нужны или начнётся потеря сначала болота, а потом и ядра сторонников», - заключил политолог.