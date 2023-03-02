«Тайны Путина»: Атака диверсантов не приведет к объявлению мобилизации в России
Генерал армии Владимир Болдырев в эфире НСН заявил, что Владимир Путин на предстоящем совещании с членами Совета безопасности не будет объявлять такого рода мероприятия.
Экс-главком сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН предположил, что власти не будут принимать серьезных мер, включая объявление мобилизации, после проникновения украинских диверсантов в Брянскую область.
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с членами Совета безопасности 3 марта, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Болдырев отметил, что сейчас только верховный главнокомандующий знает, о каких решениях будет идти речь.
«О предстоящих решениях знает только верховный главнокомандующий. Я думаю, что он тайны свои хранит, тем более это будет рассматриваться на Совбезе. Это не тот случай, который бы мог вызвать мобилизацию и такого рода мероприятия», - сказал Болдырев.
Инцидент в Брянской области он связал с атакой беспилотников, которая случилась накануне в ряде российских регионов.
«Они ничего не прощупывали, они и так все изучили. Это все взаимосвязано – удары беспилотниками, наступление этой группировки. Я думаю, вряд ли будут какие-то крупные последствия. Пока рано говорить, ничего неизвестно, какая группировка, какая цель, численность», - добавил собеседник НСН.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил в беседе с НСН, что для того, чтобы строить контрольно-следовые полосы, устанавливать наблюдение на границе Брянской области и Украины, нужно увеличивать штат погранвойск.
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