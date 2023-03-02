«Мы их дожмем»: Путин пригрозил украинским неонацистам

Президент Владимир Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится. Так глава государства прокомментировал ЧП в Брянской области.

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«Мы их дожмем», - заявил Путин.

Также президент назвал произошедшее в Брянской области терактом.

ФСБ сообщила о проведении мероприятий по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов на территории Брянской области. СМИ сообщали, что в российский регион могли проникнуть от 40 до 50 диверсантов.

Военный эксперт объяснил прорыв диверсантов в Брянскую область

Губернатор региона Александр Богомаз заявил о гибели одного человека в результате действий диверсантов.Также в результате действий диверсантов была ранена девочка.


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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ТерактыБрянская ОбластьПроисшествияВладимир Путин
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