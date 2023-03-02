«Кошмарить регионы»: Названы цели диверсантов Украины в Брянской области

Накануне, утром 2 марта, украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. По информации ТАСС, они вошли в два села, идет бой. Отмечалось, что среди мирных жителей есть погибшие и раненые. ФСБ подтвердила, что в приграничном районе проводится операция по уничтожению нарушителей госграницы. Сергей Липовой отметил, что у диверсантов нет шансов сделать что-то серьезное на стратегических объектах.

«Это чистейшей воды диверсия. Прибыли они сюда, чтобы показать, насколько они активы, насколько активен киевский режим, чтобы кошмарить наши приграничные регионы. Они уже совершили преступление, окружены, решается вопрос по их ликвидации. Основная политическая задача – это показать свою активность не только в зоне спецоперации, но и диверсионно-разведывательной работы, которую они усиливают в отношении России. Киевский режим показывает перед своими американскими кураторами, насколько они боеспособны для того, чтобы получить дополнительный транш оружия. Шансов у диверсионно-разведывательной группы сделать что-то серьезное, какую-то диверсию на стратегических объектах, нет», - сказал Липовой.

Он также рассказал, что российские границы сегодня охраняются не так, как в советские времена. По словам Липового, диверсанты нашли «мертвую зону» и смогли пройти через лесной массив или лесополосу.

«Дело в том, что границы у нас охраняются сейчас не так, как в советские времена, когда сплошная колючая проволока шла. Границы сейчас охраняются визуально-электронным способом. Просматривается территория на определенное количество километров. Скорее всего, нашли где-то мертвую зону, сумели просочиться где-то через лесной массив или лесополосу», - указал генерал-майор.