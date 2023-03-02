«Кошмарить регионы»: Названы цели диверсантов Украины в Брянской области
Киев хочет показать американским кураторам, насколько он боеспособен, для того, чтобы получить дополнительный транш оружия, отметил в эфире НСН генерал-майор Сергей Липовой.
Диверсионно-разведывательная группа Украины зашла на территорию Брянской области, чтобы «кошмарить» регион и показать США, насколько украинские военные боеспособны, заявил председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, Сергей Липовой в беседе с НСН.
Накануне, утром 2 марта, украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области. По информации ТАСС, они вошли в два села, идет бой. Отмечалось, что среди мирных жителей есть погибшие и раненые. ФСБ подтвердила, что в приграничном районе проводится операция по уничтожению нарушителей госграницы. Сергей Липовой отметил, что у диверсантов нет шансов сделать что-то серьезное на стратегических объектах.
«Это чистейшей воды диверсия. Прибыли они сюда, чтобы показать, насколько они активы, насколько активен киевский режим, чтобы кошмарить наши приграничные регионы. Они уже совершили преступление, окружены, решается вопрос по их ликвидации. Основная политическая задача – это показать свою активность не только в зоне спецоперации, но и диверсионно-разведывательной работы, которую они усиливают в отношении России. Киевский режим показывает перед своими американскими кураторами, насколько они боеспособны для того, чтобы получить дополнительный транш оружия. Шансов у диверсионно-разведывательной группы сделать что-то серьезное, какую-то диверсию на стратегических объектах, нет», - сказал Липовой.
Он также рассказал, что российские границы сегодня охраняются не так, как в советские времена. По словам Липового, диверсанты нашли «мертвую зону» и смогли пройти через лесной массив или лесополосу.
«Дело в том, что границы у нас охраняются сейчас не так, как в советские времена, когда сплошная колючая проволока шла. Границы сейчас охраняются визуально-электронным способом. Просматривается территория на определенное количество километров. Скорее всего, нашли где-то мертвую зону, сумели просочиться где-то через лесной массив или лесополосу», - указал генерал-майор.
Кроме того, Липовой выразил уверенность, что новую волну частичной мобилизации в связи с произошедшим не объявят. Однако он подчеркнул, что в Брянской области будут предприняты меры по усилению охраны государственной границы, а также по созданию отряда территориальной обороны и добровольных дружин.
«Вопрос о ликвидации отдельной разведывательно-диверсионной группы абсолютно не пересекается с повторной частичной мобилизацией. Скорее всего, со стороны губернатора Брянской области будут приняты дополнительные меры безопасности, усиление охраны госграницы, создание отряда теробороны, добровольных дружин, которые будут дежурить днем и ночью в определенных районах», - резюмировал Липовой.
Ранее, 2 марта, Вооруженные силы Украины (ВСУ) также атаковали Климовский район Брянской области. Отмечалось, что в результате сброса с беспилотника загорелся жилой дом в селе Сушаны. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, минометному обстрелу также подверглось село Ломаковка Стародубского муниципального округа, сообщает НСН.
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