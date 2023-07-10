«Военные преступления»: Украине предрекли страшные последствия от применения кассетных боеприпасов

Отмечается, что логика действий администрации Соединенных Штатов в ходе конфликта сводится к принципу «хуже уже не будет». По заявлениям дипмиссии, США готовы руками украинцев уничтожать все, что находится далеко от их собственных территорий. Там подчеркнули, что отправка Киеву кассетных боеприпасов призвана, в частности, нанести стратегическое поражение России.

Так, 7 июля США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что решение было принято, потому что у Украины и США заканчивались обычные снаряды. Как объяснял Кирби, такое решение связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это буквально перестрелка. У них (ВСУ – ред. НСН)заканчиваются боеприпасы», — приводит телеканал ABC News слова Кирби.

При этом он подчеркнул, что из-за использования кассетных боеприпасов возможен «ущерб среди мирных жителей».

Между тем Киев обрадовался решению американских властей. Министр обороны Украины Алексей Резников 8 июля заявил, что страна приветствует передачу кассетных боеприпасов. Он отметил, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН и обещает соблюдать все международные гуманитарные конвенции. По его словам, такие боеприпасы помогут ВСУ «деоккупировать» территории, при этом сохранив жизни солдат.

Кроме того, министр перечислил пять принципов использования ВСУ кассетных боеприпасов. Об этих принципах, по словам Резникова, Украина уже осведомила Вашингтон. Первый – Украина будет использовать боеприпасы только для «деоккупации», а «на официально признанной территории России» они применяться не будут. Второй принцип заключается в том, что кассетные боеприпасы не будут применяться в городских районах. Третий принцип гласит, что Киев будет вести учет того, в каких районах используются кассетные боеприпасы. Четвертый – районы, в которых применялись боеприпасы, позже будут приоритетными для разминирования. В заключительном пятом пункте говорится, что Украина будет сообщать партнерам об эффективности боеприпасов.