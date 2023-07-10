«Военные преступления»: Украине предрекли страшные последствия от применения кассетных боеприпасов
США приняли решение поставить Киеву кассетные боеприпасы из-за дефицита обычных снарядов. Германия, Австрия и Франция выступают против, а эксперты и правозащитники предупреждают о страшных последствиях их применения.
США, согласившись на поставки Киеву кассетных боеприпасов, фактически признались в совершении военных преступлений на Украине. Об этом заявили в посольстве России в Вашингтоне.
«Обратили внимание на высказывания директора по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Джона Кирби о поставках Украине кассетных боеприпасов. Чиновник де-факто признался в совершении Соединенными Штатами военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане», — говорится в заявлении посольства.
Отмечается, что логика действий администрации Соединенных Штатов в ходе конфликта сводится к принципу «хуже уже не будет». По заявлениям дипмиссии, США готовы руками украинцев уничтожать все, что находится далеко от их собственных территорий. Там подчеркнули, что отправка Киеву кассетных боеприпасов призвана, в частности, нанести стратегическое поражение России.
Так, 7 июля США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. Американский президент Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что решение было принято, потому что у Украины и США заканчивались обычные снаряды. Как объяснял Кирби, такое решение связано с необходимостью компенсировать расход артиллерийских снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Это буквально перестрелка. У них (ВСУ – ред. НСН)заканчиваются боеприпасы», — приводит телеканал ABC News слова Кирби.
При этом он подчеркнул, что из-за использования кассетных боеприпасов возможен «ущерб среди мирных жителей».
Между тем Киев обрадовался решению американских властей. Министр обороны Украины Алексей Резников 8 июля заявил, что страна приветствует передачу кассетных боеприпасов. Он отметил, что Украина имеет право на самооборону в соответствии с Уставом ООН и обещает соблюдать все международные гуманитарные конвенции. По его словам, такие боеприпасы помогут ВСУ «деоккупировать» территории, при этом сохранив жизни солдат.
Кроме того, министр перечислил пять принципов использования ВСУ кассетных боеприпасов. Об этих принципах, по словам Резникова, Украина уже осведомила Вашингтон. Первый – Украина будет использовать боеприпасы только для «деоккупации», а «на официально признанной территории России» они применяться не будут. Второй принцип заключается в том, что кассетные боеприпасы не будут применяться в городских районах. Третий принцип гласит, что Киев будет вести учет того, в каких районах используются кассетные боеприпасы. Четвертый – районы, в которых применялись боеприпасы, позже будут приоритетными для разминирования. В заключительном пятом пункте говорится, что Украина будет сообщать партнерам об эффективности боеприпасов.
Тем временем ряд стран выступили против поставок Киеву кассетных боеприпасов. Такое решение не поддержали в Германии и Австрии. Глава комитета Бундестага по европейским делам Антон Хофрайтер 8 июля заявил, что поставка таких боеприпасов по праву является незаконной. При этом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 9 июля в интервью ZDF заявил, что позиция правительства ФРГ остается верной, однако нужно учитывать решение США. Испанская El Pais утверждает, что и Германия, и Франция против решения Вашингтона, но они опасаются открыто критиковать США.
Против поставок кассетных боеприпасов выступила и ООН. Представитель генерального секретаря организации Фархан Хак 7 июля отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая вступила в силу в 2011 году.
«Он (Гутерриш – ред. НСН) хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции. Таким образом, естественно, он не хочет, чтобы кассетные боеприпасы применялись на поле боя», — приводит ТАСС слова Хака.
По данным издание The Hill, против поставок боеприпасов выступили почти четыре десятка правозащитных организаций. По словам главы вашингтонского отделения Human Rights Watch Сары Ягер, администрация США подумает дважды, когда начнут приходить фотографии детей, пострадавших от американских кассетных боеприпасов.
Таким образом, многие правозащитники, политики и эксперты предупреждают о серьезнейших последствиях применения кассетных боеприпасов. По данным источников The Guardian, это приведет к огромным жертвам среди мирного населения самой Украины. Издание отмечает, что ситуация на и без того заполненной невзорвавшимися снарядами территории только усугубится.
Кассетный боеприпас является разновидностью боеприпасов типа «воздух-земля» или «земля-земля». При разрыве такого припаса высвобождаются или выбрасываются суббоеприпасы — боевые припасы меньшего размера.
Обычно кассетные боеприпасы применяются для уничтожения личного состава и транспортных средств. Кроме того, их используют для разрушения взлетно-посадочных полос и линий электропередач, а также распыления химического или биологического оружия, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко сообщил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении
- Беженку с Украины убили в отеле в норвежском Бергене
- В Кемерове пятерых полицейских приговорили к условным срокам по делу об убийстве студентки
- Бойцы группировки «Юг» отбили попытки ВСУ прорвать оборону на трех направлениях
- В Петербурге горит склад на большой площади
- СМИ: к 2030 году МРОТ могут увеличить в два раза
- В Перу ввели режим ЧС из-за случаев синдрома Гийена-Барре
- Российское посольство: Белый дом де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине
- В Адыгее в автоаварии погибли три человека
- Зеленский: Байден мог бы закончить конфликт за пять минут
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru