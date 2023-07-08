Байден назвал поставки кассетных снарядов Киеву временной мерой
Поставки Украине кассетных боеприпасов — временная мера на период, пока страны Запада не увеличат производство обычных снарядов. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью каналу CNN.
Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон предоставит Киеву запрещенные во многих странах кассетные боеприпасы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщала New York Times, возможная передача таких снарядов — временное решение, чтобы выиграть время для наращивания выпуска в США обычных артиллерийских боеприпасов.
«Я ... принял рекомендацию министерства обороны — не постоянно ... до момента, когда у нас будет больше вооружений и боеприпасов 155-миллиметрового калибра для передачи украинцам, предоставить им что-то с очень низким процентом отказа», — указал Байден.
По словам президента, решение «не было простым» и было принято исходя из потребностей наступления ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru