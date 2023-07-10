Российское посольство: Белый дом де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине

Таким образом, дипломаты отреагировали на заявление о передаче Киеву кассетных боеприпасов.

«Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане. В извращенном представлении сотрудника Белого дома это приносит "меньший вред", нежели действия России», — сказано в сообщении посольства РФ.

Ранее в США заявили, что Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

