Российское посольство: Белый дом де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине
Вашингтон де-факто признался в совершении военных преступлений на Украине, сообщило посольство России в Вашингтоне.
Таким образом, дипломаты отреагировали на заявление о передаче Киеву кассетных боеприпасов.
«Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане. В извращенном представлении сотрудника Белого дома это приносит "меньший вред", нежели действия России», — сказано в сообщении посольства РФ.
Ранее в США заявили, что Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru