СМИ: поставки кассетных бомб представляют угрозу для США

Это вооружение запрещено во многих странах мира, а решение Соединенных Штатов может негативно повлиять на имидж государства на международной арене и обострить отношения с западными союзниками.

Подобные противоречия внутри альянса могут сыграть на руку российскому президенту Владимиру Путину. Кроме того, американские демократы и правозащитники также выступают против поставок.

Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Член комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что РФ «жестко ответит» на решение США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

