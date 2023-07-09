СМИ: поставки кассетных бомб представляют угрозу для США

Решение американских властей отправить кассетные снаряды Киеву может навредить стране, сообщает The News International.

Захарова назвала актом бессилия поставку кассетных боеприпасов Киеву

Это вооружение запрещено во многих странах мира, а решение Соединенных Штатов может негативно повлиять на имидж государства на международной арене и обострить отношения с западными союзниками.

Подобные противоречия внутри альянса могут сыграть на руку российскому президенту Владимиру Путину. Кроме того, американские демократы и правозащитники также выступают против поставок.

Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Член комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что РФ «жестко ответит» на решение США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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