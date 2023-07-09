СМИ: поставки кассетных бомб представляют угрозу для США
Решение американских властей отправить кассетные снаряды Киеву может навредить стране, сообщает The News International.
Это вооружение запрещено во многих странах мира, а решение Соединенных Штатов может негативно повлиять на имидж государства на международной арене и обострить отношения с западными союзниками.
Подобные противоречия внутри альянса могут сыграть на руку российскому президенту Владимиру Путину. Кроме того, американские демократы и правозащитники также выступают против поставок.
Белый дом 7 июля объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов. Член комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что РФ «жестко ответит» на решение США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru