В Пентагоне пообещали подобрать Украине более эффективные кассетные боеприпасы

«В случае, если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях», — приводит слова Райдера РИА Новости.

Представитель Пентагона указал, что у Соединенных Штатов есть кассетные боеприпасы для поражения живой силы и техники, оба типа снарядов «будут полезны Украине в нынешних условиях», отмечает телеканал «360».

Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон рассматривает возможность поставок кассетных боеприпасов Киеву, напоминает Ura.ru. Вопрос находится на «стадии активного рассмотрения».

