В Пентагоне пообещали подобрать Украине более эффективные кассетные боеприпасы
США будут тщательно подходить к выбору кассетных боеприпасов, поставляемых Украине. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«В случае, если мы будем предоставлять эти вооружения, мы будем тщательно отбирать снаряды с низким коэффициентом неразорвавшихся боеприпасов с последними данными об их испытаниях», — приводит слова Райдера РИА Новости.
Представитель Пентагона указал, что у Соединенных Штатов есть кассетные боеприпасы для поражения живой силы и техники, оба типа снарядов «будут полезны Украине в нынешних условиях», отмечает телеканал «360».
Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон рассматривает возможность поставок кассетных боеприпасов Киеву, напоминает Ura.ru. Вопрос находится на «стадии активного рассмотрения».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru