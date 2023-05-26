Курский губернатор предложил правила выдачи оружия народным дружинам
Курский губернатор Роман Старовойт призвал наделить народных дружинников правом применения оружия в ряде ситуаций, передает РБК.
Он отметил, что в таком случае оружие должно выдаваться лишь для проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции, в случае военного положения.
До этого депутат Госдумы Андрей Кузнецов заявил, что парламентарии должны оперативно отреагировать на вылазку украинских диверсантов под Белгородом. А именно: дать право местным губернаторам выдавать оружие служащим теробороны для отражения возможных атак.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева заявила «Радиоточке НСН», что для выдачи оружия отрядам территориальной обороны нужно принимать поправки в закон или вводить военное положение в отдельных регионах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru