«Военное положение»: Меркачева назвала условия для выдачи оружия отрядам теробороны
Выдача оружия гражданскому населению регулируется законом, сказала НСН Ева Меркачева.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), правозащитница Ева Меркачева заявила НСН, что для выдачи оружия отрядам территориальной обороны нужно принимать поправки в закон или вводить военное положение в отдельных регионах.
Ранее депутат Госдумы Андрей Кузнецов заявил, что парламентарии должны оперативно отреагировать на вылазку украинских диверсантов под Белгородом. А именно: дать право местным губернаторам выдавать оружие служащим теробороны для отражения возможных атак. Меркачева убеждена, что оружие должно быть в руках специалистов.
«Считаю, что оружие должно быть в руках специалистов. Если человек не военный и у него никогда не было лицензии, дающей право носить оружие, то в руках такого человека оружие представляет потенциальную опасность для всех. Мы понятия не имеем, что он будет с ними делать. Вдруг будут самострелы? Россиянам оружие разрешено, но для его получения нужно пройти медкомиссию, посетить психиатра, нарколога. Если предлагается раздать его всем подряд, то мы попадаем в сферу вне нашего законодательного регулирования, потому что закон об оружии этого не предусматривает, а наоборот напрямую запрещает. Как это будут выводить в правовое поле? Тогда экстренно нужно принимать закон, либо вводить военное положение в данном регионе. Иначе это правовой нигилизм и опасная история», - сказала она.
Ранее Ева Меркачева заявила НСН, что инициативы депутатов вернуть смертную казнь – это проявление возмущения и стремления наказать преступников, которые не работают.
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