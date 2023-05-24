«Вопросы к Минобороны»: Чем закончилась ликвидация диверсантов в Белгородской области
Атака на Белгородскую область завершилась спустя сутки уничтожением 70 украинских военных. Минобороны отчиталось о ликвидации диверсантов и показало «трофеи», но у местных жителей и губернатора области остались вопросы.
Атака диверсантов на Белгородскую область завершилась спустя сутки уничтожением 70 украинских военных и вопросами к Минобороны РФ.
23 мая российское военное ведомство отчиталось о разгроме диверсантов. Сообщалось, что остатки диверсантов были отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации.
Ведомство заявило, что члены «украинского националистического формирования» были заблокированы и разгромлены «ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия госграницы». Во время операции были убиты 70 диверсантов, уничтожено 4 БМП и 5 пикапов.
Вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все села, в которые зашли украинские диверсанты, освобождены. Он также сообщил о вопросах к Минобороны, отвечая в прямом эфире местному жителю, который посетовал на якобы «дырявые границы» региона и уточнил, нельзя ли попросить оборонное ведомство усилить безопасность на фоне всего происходящего.
«С вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны. Я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий и, конечно, нужно делать выводы, исходя из тех ошибок, которые были допущены», — ответил Гладков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что в Кремле обеспокоены ситуацией. Он не исключил, что на регулярной встрече с постоянными членами Совета безопасности РФ, которая пройдёт 26 мая, глава государства может затронуть тему атаки диверсантов на Белгородскую область.
«Конечно, это чрезвычайно важно. Так или иначе, можно предположить, что как-то этот вопрос затронут», - сдержанно заметил он.
Отвечая на вопрос о необходимости ужесточения риторики в отношении диверсантов, в том числе напавших на Белгородскую область, представитель Кремля подчеркнул, что «дело не в риторике, дело в действиях». Комментируя слова главы государства о том, что террористов будут преследовать везде и будут «мочить в сортире», произнесённые в сентябре 1999 года, он указал, что «всё сказанное тогда в полной мере актуально и сейчас».
Со своей стороны, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов «как крыс, даже в плен не брать».
«Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу,— то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать», - заявил он журналистам.
О более конкретных решениях заявил генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой, который в беседе с НСН сказал, что на границе с Украиной будут устанавливать инженерные сооружения, заграждения и создавать контрольно-следовые полосы.
«Сделаны выводы, распоряжения по укреплению границы. Она много лет была открыта, как того требовали наши западные «партнеры», когда обещали интеграцию России в западное сообщество. Наше руководство того времени поверило, убрали все инженерные сооружения, контрольно-следовые полосы. Теперь инженерные сооружения, контрольно-следовые полосы, заграждения пройдут по новой границе с учетом территорий, вошедших в состав России. Наше руководство отобьет охоту для проникновения в Россию и проведения диверсий», - заверил он.
С другой стороны, экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев объяснил НСН, что закрыть намертво границу от диверсантов нереально, необходима система для борьбы с ДРГ и моментальное реагирование.
«Видимо, есть какие-то разрывы в пограничной полосе. От диверсантов закрыть намертво границу нереально. Всю жизнь диверсанты, шпионы проходили через границу. Самое главное – это иметь силы и средства, специальные отряды немедленного реагирования, вооруженные, экипированные, имеющие хорошую технику, вертолеты, чтобы в любой точке мгновенно их можно было достать и уничтожить. Уничтожать их без всякой пощады, не оставляя в живых никого, в плен не брать. Нужно иметь подготовленные силы и средства, целую готовую систему для борьбы с ДРГ», - отметил Болдырев.
На Украине свою «прямую» причастность к произошедшему отрицают. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сразу же заявил о непричастности Украины к событиям в Белгородской области. Он отметил, что украинская сторона «с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию».
Позже военный эксперт Борис Рожин опубликовал кадры поврежденного американского бронеавтомобиля MaxxPro в районе Грайворона, отметив, что «пруфы» все-таки уже есть.
Военный корреспондент Александр Коц опубликовал целую серию видео, на которых демонстрируются сожженные машины с надписью «За Бахмут».
«А вот и съемки с погранперехода в Белгородской области. Разбитые нашими ударами Хамви ласкают взгляд. Сожженная машина с надписью «За Бахмут» смотрится особенно трогательно. Бесславно сгорела за потерянный город. И еще видео уничтоженной техники ВСУ с МАПП «Грайворон». Хорошая иллюстрация к словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, заявившей, что происходящее в Белгородской области - это внутренний конфликт властей с «восставшими патриотами». Работа у нее такая - дурочку включать», - написал он.
А губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото американской бронемашины, которой пользовались диверсанты во время атаки.
«Все постараемся быстро восстановить. Осмотрели и трофей, американский с немецкими крестами, который отбили наши у украинцев», - написал он во время поездки в атакованные районы.
В Белгородской области 23 мая отменили режим контртеррористической операции.
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