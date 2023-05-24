«Вопросы к Минобороны»: Чем закончилась ликвидация диверсантов в Белгородской области

«С вами согласен, у меня еще больше вопросов, чем у вас, к Министерству обороны. Я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий и, конечно, нужно делать выводы, исходя из тех ошибок, которые были допущены», — ответил Гладков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что в Кремле обеспокоены ситуацией. Он не исключил, что на регулярной встрече с постоянными членами Совета безопасности РФ, которая пройдёт 26 мая, глава государства может затронуть тему атаки диверсантов на Белгородскую область.

«Конечно, это чрезвычайно важно. Так или иначе, можно предположить, что как-то этот вопрос затронут», - сдержанно заметил он.

Отвечая на вопрос о необходимости ужесточения риторики в отношении диверсантов, в том числе напавших на Белгородскую область, представитель Кремля подчеркнул, что «дело не в риторике, дело в действиях». Комментируя слова главы государства о том, что террористов будут преследовать везде и будут «мочить в сортире», произнесённые в сентябре 1999 года, он указал, что «всё сказанное тогда в полной мере актуально и сейчас».

Со своей стороны, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал уничтожать украинских диверсантов «как крыс, даже в плен не брать».

«Что касается этих отморозков — я иначе их и назвать не могу,— то можно по-разному характеризовать их. Вопрос только в том, что с ними делать. Их надо просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать», - заявил он журналистам.