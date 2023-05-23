«Отобьем охоту»: Герой России Липовой анонсировал укрепление границы с Украиной

Собеседник НСН заявил, что цель диверсии – посеять панику и неуверенность в руководстве страны.

«Атака диверсантов была шита белыми нитками. Сразу было видно, что за ней стоит не только ВСУ Украины, а стоят натовские и американские инструкторы. Они ее спланировали, дали команду, чтобы отвлечь от основных событий, происходящих в зоне СВО. Этой атакой они хотели показать, что они на что-то способны, сильны. Могут вытворять такие вещи. Подтвердили лишь, что Украина – террористическое государство. Как бы на Украине не открещивалась от этих событий, но выглядит это смешно. Американские военные лидеры хотят раскрутить миф о пробуждении в России повстанческого движения. Пытаются показать, что это большое и массовое движение, крик народа. Все это направлено на то, чтобы посеять сомнения, смуту, неуверенность в руководстве страны», -отметил Липовой.

Герой России отметил, что у диверсантов незавидное положение.

«За этими группами стоит десяток отщепенцев, бежавших в свое время за большими деньгами на Украину. Им сразу же сказали: устраивайте диверсии против России. Но за ними стоят националисты, которые их расстреляют, если они побегут назад. Ситуация у диверсантов незавидная», - резюмировал Липовой.

Ранее экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что закрыть намертво границу от диверсантов нереально, необходима система для борьбы с ДРГ и моментальное реагирование.

