«Отобьем охоту»: Герой России Липовой анонсировал укрепление границы с Украиной

Заграждения пройдут по другой границе с учетом новых территорий, сказал НСН Сергей Липовой.

Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил в беседе с НСН, что на границе с Украиной будут устанавливать инженерные сооружения, заграждения и создавать контрольно-следовые полосы.

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Минобороны России прокомментировало атаку диверсантов на Белгородскую область. Ведомство заявило, что члены «украинского националистического формирования» были заблокированы и разгромлены «ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия госграницы». Также в оборонном ведомстве уточнили, что «остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации и уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов». Липовой считает, что решение об укреплении границы с Украиной уже принято.

«Сделаны выводы, распоряжения по укреплению границы. Она много лет была открыта, как того требовали наши западные «партнеры», когда обещали интеграцию России в западное сообщество. Наше руководство того времени поверило, убрали все инженерные сооружения, контрольно-следовые полосы. Теперь инженерные сооружения, контрольно-следовые полосы, заграждения пройдут по новой границе с учетом территорий, вошедших в состав России. Наше руководство отобьет охоту для проникновения в Россию и проведения диверсий», - сказал Липовой.

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Собеседник НСН заявил, что цель диверсии – посеять панику и неуверенность в руководстве страны.

«Атака диверсантов была шита белыми нитками. Сразу было видно, что за ней стоит не только ВСУ Украины, а стоят натовские и американские инструкторы. Они ее спланировали, дали команду, чтобы отвлечь от основных событий, происходящих в зоне СВО. Этой атакой они хотели показать, что они на что-то способны, сильны. Могут вытворять такие вещи. Подтвердили лишь, что Украина – террористическое государство. Как бы на Украине не открещивалась от этих событий, но выглядит это смешно. Американские военные лидеры хотят раскрутить миф о пробуждении в России повстанческого движения. Пытаются показать, что это большое и массовое движение, крик народа. Все это направлено на то, чтобы посеять сомнения, смуту, неуверенность в руководстве страны», -отметил Липовой.

Герой России отметил, что у диверсантов незавидное положение.

«За этими группами стоит десяток отщепенцев, бежавших в свое время за большими деньгами на Украину. Им сразу же сказали: устраивайте диверсии против России. Но за ними стоят националисты, которые их расстреляют, если они побегут назад. Ситуация у диверсантов незавидная», - резюмировал Липовой.

Ранее экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев в беседе с НСН заявил, что закрыть намертво границу от диверсантов нереально, необходима система для борьбы с ДРГ и моментальное реагирование.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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