Венгрия предложила Украине прекратить огонь для начала переговоров с РФ
Украине стоит рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. Как пишет Reuters, с таким предложением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По мнению венгерского политика, прекращение огня со стороны Киева «может их ускорить».
«Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров»,— цитирует Орбана Reuters.
Также премьер отметил, что несмотря на разногласия, Венгрия хотела бы улучшить отношения с Украиной и подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной через посредников, а также открыта для любой другой формы диалога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru