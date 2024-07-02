Венгрия предложила Украине прекратить огонь для начала переговоров с РФ

Украине стоит рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией. Как пишет Reuters, с таким предложением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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По мнению венгерского политика, прекращение огня со стороны Киева «может их ускорить».

«Мы ценим мирные инициативы президента Зеленского и попросили его рассмотреть прекращение огня перед началом переговоров»,— цитирует Орбана Reuters.

Также премьер отметил, что несмотря на разногласия, Венгрия хотела бы улучшить отношения с Украиной и подписать двустороннее соглашение о сотрудничестве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной через посредников, а также открыта для любой другой формы диалога, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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