В Госдуме заявили, что отказ Украины от предложения Орбана о прекращении огня был ожидаем

По словам парламентария, реальные решения по этому вопросу принимаются не на Украине, а в Вашингтоне. «Орбану надо было с этим предложением ехать не в Киев, а Вашингтон», — указал Шеремет.

Законодатель отметил, что венгерский премьер стремится принести мир на европейский континент, однако его поездка в Киев в этом смысле стала лишь тратой времени.

Венгрия хотела бы способствовать урегулированию конфликта на Украине, указал ранее Орбан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

