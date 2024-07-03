В Госдуме заявили, что отказ Украины от предложения Орбана о прекращении огня был ожидаем

Отказ Киева от предложения главы правительства Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня был ожидаемым, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета.

Орбан заявил, что начал мирную миссию по Украине с визитов в ФРГ и Францию

По словам парламентария, реальные решения по этому вопросу принимаются не на Украине, а в Вашингтоне. «Орбану надо было с этим предложением ехать не в Киев, а Вашингтон», — указал Шеремет.

Законодатель отметил, что венгерский премьер стремится принести мир на европейский континент, однако его поездка в Киев в этом смысле стала лишь тратой времени.

Венгрия хотела бы способствовать урегулированию конфликта на Украине, указал ранее Орбан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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