Орбан: С приходом Трампа будет прекращение огня на Украине и переговоры
2 июля 202400:37
Если экс-президент США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, будет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, заявил телеканалу М1 глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы, так как «рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом».
Ранее Орбан заявил, что существует риск третьей мировой войны из-за политики ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru