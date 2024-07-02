Орбан: С приходом Трампа будет прекращение огня на Украине и переговоры

Если экс-президент США Дональд Трамп одержит победу на предстоящих выборах, будет прекращение огня на Украине и рано или поздно начнутся переговоры России и США, заявил телеканалу М1 глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

Орбан: Европа готовится к началу войны с Россией

По его словам, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы, так как «рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом».

Ранее Орбан заявил, что существует риск третьей мировой войны из-за политики ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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