Орбан: С приходом Трампа будет прекращение огня на Украине и переговоры

По его словам, Европе необходимо задуматься, кто и как в таком случае будет представлять ее интересы, так как «рано или поздно американцы и русские начнут переговоры друг с другом».

Ранее Орбан заявил, что существует риск третьей мировой войны из-за политики ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

