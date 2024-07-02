Зеленский отверг предложение Орбана о прекращении огня

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский выслушал венгерского премьера, после чего изложил свою позицию.

«Позиция Украины довольно чёткая, понятная и известная... такие процессы, как прекращение огня, не могут рассматриваться в отрыве», - отметил Жовква.

Он также добавил, что Киев намерен добиваться урегулирования конфликта по линии саммитов мира.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине возможно урегулировать к концу 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».