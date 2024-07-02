Зеленский отверг предложение Орбана о прекращении огня
Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией. Как пишет ТАСС, об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.
По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский выслушал венгерского премьера, после чего изложил свою позицию.
«Позиция Украины довольно чёткая, понятная и известная... такие процессы, как прекращение огня, не могут рассматриваться в отрыве», - отметил Жовква.
Он также добавил, что Киев намерен добиваться урегулирования конфликта по линии саммитов мира.
Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине возможно урегулировать к концу 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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