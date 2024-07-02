Зеленский отверг предложение Орбана о прекращении огня

Украина отвергла предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня для начала переговоров с Россией. Как пишет ТАСС, об этом заявил заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква.

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По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский выслушал венгерского премьера, после чего изложил свою позицию.

«Позиция Украины довольно чёткая, понятная и известная... такие процессы, как прекращение огня, не могут рассматриваться в отрыве», - отметил Жовква.

Он также добавил, что Киев намерен добиваться урегулирования конфликта по линии саммитов мира.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине возможно урегулировать к концу 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Зеленский
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