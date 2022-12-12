«Важные метры»: Российские войска пошли в наступление на Украине

Войска РФ по всей линии соприкосновения с Украиной улучшают свои позиции, ВСУ может готовить неожиданный удар для броска на Крым, а США ждут «справедливого мира».


В ночь на 12 декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска ежедневно продвигаются по всей линии соприкосновения на Украине и улучшают свои позиции.

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«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. На одних участках это 100-200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10-20 метров, если это улучшает позиции наших подразделений», - рассказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Отдельно он отметил бойцов, которые ведут наступление в районе Угледара и Артемовска – здесь есть тактические успехи. А вот у экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) картина менее радужная.

«С обеих сторон - большие потери, но шансов на прорыв фронта ВСУ - практически никаких», - написал Стрелков на своей странице в «ВКонтакте» 10 декабря.

О тяжелом положении украинских военных на артемовском направлении может свидетельствовать большое количество медиков, прибывших в район боевых действий.

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«В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количества врачей из западной Украины», - цитирует офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко РИА Новости.

Что касается других участков, то, к примеру, Стрелков исключает наступление наших войск по нижнему течению Днепра.

«Наши войска здесь наступать не способны по ряду причин, противник - либо не собирается, либо готовится к неожиданному удару в рамках «броска на Крым», но пока никак это не проявляет», - считает Стрелков.

Положение дел на линии соприкосновения России и Украины стало предметом публикации в британской газете The Telegraph. Опрошенные журналистами аналитики пришли к выводу, что осеннее назначение генерала Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск стабилизировало ситуацию в российской армии.

«Вероятно, самый компетентный командир, которого Россия до сих пор ставила на место», - сказал старший научный сотрудник американского аналитического центра Rand Corporation по вопросам безопасности Дара Массикот.

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Военный аналитик из Австралии Мик Райан считает, что Суровикина назначили не для обороны.

«Путин будет ожидать от него большей агрессии и большего военного успеха», - высказался генерал в отставке.

Тем временем российские и белорусские военнослужащие, входящие в региональную группировку войск, проходят на полигонах республики курс интенсивной боевой подготовки по штурму укрепленных районов и ведению боя в городских условиях.

Кадры учений в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны РФ. На них видно, как военные в белой экипировке штурмуют здания, также задействованы танки, боевые машины пехоты, дымовые завесы.

«Сейчас с военнослужащими моей роты выполняли «бой в городе» — самый сложный считается бой для мотострелковых подразделений», - рассказал командир роты с позывным Ростов.

«Образумить Зеленского»: Запад и Украина не решаются на переговоры с Москвой

А Киев и Вашингтон договариваются об укреплении воздушной обороны Украины. Речь об этом шла во время телефонного разговора украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена.

«Президент Байден подчеркнул, что США отдают приоритет усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины за счет помощи в области безопасности», - говорится в заявлении Белого дома.

Зеленский в свою очередь заявил, что на онлайн-саммите G7, который может пройти 12 декабря, вновь поднимет тему «справедливого мира». Впервые Зеленский озвучил условия перемирия15 ноября во время видеообращения к участникам саммита G20 на Бали. План подразумевает обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленными, а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.

«Президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским открытость к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН», - сообщил Белый дом.

Онлайн-саммит G7, как следует из рабочего графика премьер-министра Канады Джастина Тюрдо, пройдет в 18:00 по московскому времени, а организатором его является канцлер Германии Олаф Шольц.

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ФОТО: РИА Новости
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