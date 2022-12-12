«Важные метры»: Российские войска пошли в наступление на Украине
Войска РФ по всей линии соприкосновения с Украиной улучшают свои позиции, ВСУ может готовить неожиданный удар для броска на Крым, а США ждут «справедливого мира».
В ночь на 12 декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска ежедневно продвигаются по всей линии соприкосновения на Украине и улучшают свои позиции.
«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. На одних участках это 100-200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10-20 метров, если это улучшает позиции наших подразделений», - рассказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Отдельно он отметил бойцов, которые ведут наступление в районе Угледара и Артемовска – здесь есть тактические успехи. А вот у экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) картина менее радужная.
«С обеих сторон - большие потери, но шансов на прорыв фронта ВСУ - практически никаких», - написал Стрелков на своей странице в «ВКонтакте» 10 декабря.
О тяжелом положении украинских военных на артемовском направлении может свидетельствовать большое количество медиков, прибывших в район боевых действий.
«В районы населенных пунктов Константиновка, Часов Яр и Артемовск отмечено прибытие большого количества врачей из западной Украины», - цитирует офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко РИА Новости.
Что касается других участков, то, к примеру, Стрелков исключает наступление наших войск по нижнему течению Днепра.
«Наши войска здесь наступать не способны по ряду причин, противник - либо не собирается, либо готовится к неожиданному удару в рамках «броска на Крым», но пока никак это не проявляет», - считает Стрелков.
Положение дел на линии соприкосновения России и Украины стало предметом публикации в британской газете The Telegraph. Опрошенные журналистами аналитики пришли к выводу, что осеннее назначение генерала Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск стабилизировало ситуацию в российской армии.
«Вероятно, самый компетентный командир, которого Россия до сих пор ставила на место», - сказал старший научный сотрудник американского аналитического центра Rand Corporation по вопросам безопасности Дара Массикот.
Военный аналитик из Австралии Мик Райан считает, что Суровикина назначили не для обороны.
«Путин будет ожидать от него большей агрессии и большего военного успеха», - высказался генерал в отставке.
Тем временем российские и белорусские военнослужащие, входящие в региональную группировку войск, проходят на полигонах республики курс интенсивной боевой подготовки по штурму укрепленных районов и ведению боя в городских условиях.
Кадры учений в своем Telegram-канале опубликовало Минобороны РФ. На них видно, как военные в белой экипировке штурмуют здания, также задействованы танки, боевые машины пехоты, дымовые завесы.
«Сейчас с военнослужащими моей роты выполняли «бой в городе» — самый сложный считается бой для мотострелковых подразделений», - рассказал командир роты с позывным Ростов.
А Киев и Вашингтон договариваются об укреплении воздушной обороны Украины. Речь об этом шла во время телефонного разговора украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена.
«Президент Байден подчеркнул, что США отдают приоритет усилиям по укреплению противовоздушной обороны Украины за счет помощи в области безопасности», - говорится в заявлении Белого дома.
Зеленский в свою очередь заявил, что на онлайн-саммите G7, который может пройти 12 декабря, вновь поднимет тему «справедливого мира». Впервые Зеленский озвучил условия перемирия15 ноября во время видеообращения к участникам саммита G20 на Бали. План подразумевает обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен пленными, а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.
«Президент Байден приветствовал заявленную президентом Зеленским открытость к справедливому миру на основе фундаментальных принципов, закрепленных в Уставе ООН», - сообщил Белый дом.
Онлайн-саммит G7, как следует из рабочего графика премьер-министра Канады Джастина Тюрдо, пройдет в 18:00 по московскому времени, а организатором его является канцлер Германии Олаф Шольц.
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