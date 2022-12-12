«Важные метры»: Российские войска пошли в наступление на Украине

«По всей линии соприкосновения мы видим продвижение наших подразделений вперед. На одних участках это 100-200 метров в день, а где-то важны и какие-то там 10-20 метров, если это улучшает позиции наших подразделений», - рассказал Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Отдельно он отметил бойцов, которые ведут наступление в районе Угледара и Артемовска – здесь есть тактические успехи. А вот у экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) картина менее радужная.

«С обеих сторон - большие потери, но шансов на прорыв фронта ВСУ - практически никаких», - написал Стрелков на своей странице в «ВКонтакте» 10 декабря.

О тяжелом положении украинских военных на артемовском направлении может свидетельствовать большое количество медиков, прибывших в район боевых действий.