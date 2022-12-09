«Ввиду очень сложной ситуации для вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Артемовск, иностранные наемники, которые ранее подписали контракт, начали под различными предлогами отказываться ехать в данный район», - рассказал Марочко.

Офицер НМ ЛНР добавил, что украинское командование «пошло на ухищрения и обман», объявив иностранцам, что их везут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий. Однако бойцов доставили в Часов Яр западнее Артемовска.

Ранее Марочко сообщил, что украинская армия ежедневно несет огромные потери на артемовском направлении, пытаясь прорвать российскую линию обороны, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, офицер НМ ЛНР заявлял, что уничтожение воюющих на стороне ВСУ иностранных бойцов является приоритетной задачей союзных сил, напоминает РИА ФАН.

