Марочко заявил об отказе иностранных бойцов ехать в Артемовск

Иностранные бойцы отказываются ехать в Артемовск в Донбассе из-за сложной обстановки на этом участке фронта, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

Марочко: ВСУ ежедневно теряют около батальона солдат на артемовском направлении

«Ввиду очень сложной ситуации для вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Артемовск, иностранные наемники, которые ранее подписали контракт, начали под различными предлогами отказываться ехать в данный район», - рассказал Марочко.

Офицер НМ ЛНР добавил, что украинское командование «пошло на ухищрения и обман», объявив иностранцам, что их везут в Днепропетровск для охраны промышленных предприятий. Однако бойцов доставили в Часов Яр западнее Артемовска.

Ранее Марочко сообщил, что украинская армия ежедневно несет огромные потери на артемовском направлении, пытаясь прорвать российскую линию обороны, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, офицер НМ ЛНР заявлял, что уничтожение воюющих на стороне ВСУ иностранных бойцов является приоритетной задачей союзных сил, напоминает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУЛНР
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