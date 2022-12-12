Минобороны показало кадры ударов «Искандеров» по объектам ВСУ
Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», наносящих удары по объектам военной инфраструктуры украинской армии. Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.
В ролике показана работа ракетчиков Западного военного округа.
«Координаты цели получены, и по приказу с командного пункта расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" производит запуск ракеты. От получения задачи до пуска – несколько минут», — отметили в Минобороны.
Как указали в ведомстве, крылатая ракета летит на предельно малой высоте, огибает рельеф местности и бьет в цель, пишет РИА ФАН.
Ранее командир 3-го армейского корпуса ЗВО рассказал, что боевые машины поддержки танков «Терминатор» вызывают панику в рядах ВСУ, противник буквально бежит с поля боя, пишет «Свободная пресса».
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