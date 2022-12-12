В США заявили о намерении России продолжить спецоперацию на Украине

Российские власти готовы продолжить проведение специальной военной операции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при администрации президента США Джона Кирби.

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По его словам, Вашингтон видит намерения с российской стороны продолжать боевые действия. При этом он не стал давать более точную оценку событиям.

Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине в размере $275 млн. Он будет включать средства для обороны от атак дронов, а также артиллерийские снаряды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАУкраинаСпецоперация
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