В США заявили о намерении России продолжить спецоперацию на Украине

По его словам, Вашингтон видит намерения с российской стороны продолжать боевые действия. При этом он не стал давать более точную оценку событиям.

Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине в размере $275 млн. Он будет включать средства для обороны от атак дронов, а также артиллерийские снаряды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

