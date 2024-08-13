Байден заявил, что ситуация в Курской области осложняет положение

Президент США Джо Байден сообщил, что регулярно получает отчеты о ситуации в Курской области и отметил, что она представляет собой серьезную проблему.

По словам американского лидера, он получает обновления о ситуации в Курской области каждые четыре-пять часов.

Власти Курской области заявили, что Суджа находится под контролем России

6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район.

12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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