Байден заявил, что ситуация в Курской области осложняет положение
Президент США Джо Байден сообщил, что регулярно получает отчеты о ситуации в Курской области и отметил, что она представляет собой серьезную проблему.
По словам американского лидера, он получает обновления о ситуации в Курской области каждые четыре-пять часов.
6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район.
12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru