Гладков: В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня объявлен в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Как отметил губернатор, в области сохраняется напряженная обстановка: здесь ежедневно фиксируют обстрелы со стороны Украины, разрушения домов, жертвы среди мирных жителей.
«Принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области... объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня», — заявил Гладков.
Губернатор пояснил, что меры вводятся для дополнительной защиты жителей и оказания дополнительной поддержки пострадавшим. В дальнейшем власти Белгородской области обратятся в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.
Ранее в регионе был введен режим контртеррористической операции, он действует с 9 августа, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Воронежскую область атаковали более 35 дронов ВСУ
- Подозреваемую в госизмене россиянку задержали в ДНР
- Гладков: В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня
- Google отключит в России облачный сервис BigQuery
- В Москве начинается суд над Еленой Блиновской
- В Курской области взяли в плен группу военных ВСУ
- В Пентагоне заявили, что пытаются узнать цели Украины в Курской области
- Сбербанк построит еще один отель в Крыму
- СМИ: В здании второго энергоблока АЭС «Фукусима-1» произошла утечка воды
- В Госдуме предложили аннулировать регистрацию за езду на шумном автомобиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru