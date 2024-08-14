Гладков: В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня

Как отметил губернатор, в области сохраняется напряженная обстановка: здесь ежедневно фиксируют обстрелы со стороны Украины, разрушения домов, жертвы среди мирных жителей.

«Принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области... объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня», — заявил Гладков.

Губернатор пояснил, что меры вводятся для дополнительной защиты жителей и оказания дополнительной поддержки пострадавшим. В дальнейшем власти Белгородской области обратятся в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня.

Ранее в регионе был введен режим контртеррористической операции, он действует с 9 августа, напоминает Ura.ru.

