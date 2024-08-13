Боррель выразил «полную поддержку» атаке ВСУ на Курскую область
Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в ходе телефонного разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой получил сведения о вторжении ВСУ в Курскую область. Об этом Боррель написал в соцсети X.
Боррель назвал атаку ВСУ контрнаступлением и выразил поддержку действиям Украины.
6 августа ВСУ прорвали границу в Суджанском районе Курской области, и боевые действия распространились на соседний Кореневский район.
12 августа врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что украинские силы контролируют 28 населенных пунктов и сумели проникнуть на 12 км вглубь региона и на 40 км по фронту, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru