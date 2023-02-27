«В ожидании вторжения»: Украина стянула войска к Приднестровью
В Кремле готовы к провокациям Украины в Приднестровье, целью которых эксперты называют склад боеприпасов в Колбасне.
Новая неделя началась с тревожных сообщений из Приднестровья, где базируются российские миротворцы. На фоне предупреждений Минобороны РФ о грядущем вторжении Украины в ПМР Киев подтвердил концентрацию войск у приднестровской границы. В Кремле уже выразили озабоченность по этому поводу.
ОТ ПЕСКОВА ДО ЗЕЛЕНСКОГО
Минобороны России сообщило 23 февраля о подготовке Украиной провокации в отношении Приднестровья. По данным ведомства, предлогом для вторжения в ПМР будет инсценировка нападения российских войска с территории Приднестровья.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг подобные планы, пояснив, что считает Приднестровье территорией Молдовы и уважает территориальную целостность этой страны. Однако, в понедельник вечером в Киеве подтвердили концентрацию ВСУ у приднестровской границы.
«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья – прим. НСН.)», - сказала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире украинского телеканала «Рада».
По ее словам, количество украинских военных у границы с ПМР «адекватно гипотетической угрозе, возможной со стороны России».
В Кремле уже заявили, что обеспокоены ситуацией вокруг Приднестровья.
«Естественно ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне», - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что в Москве готовы к провокациям Украины и Запада в отношении Приднестровья.
«Мы знаем, что как наши оппоненты в украинском режиме, в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации. Мы это хорошо знаем и отдаем себе отчет», - сказал в этой связи Дмитрий Сергеевич.
НАПАДЕНИЕ НА КОЛБАСНУ?
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов говорил в интервью НСН, что целью Киева в ПМР может быть склад боеприпасов в селе Колбасна.
«Нападение Украины на Приднестровье – это опасность номер один. Но и для России это опасно, потому что там гигантские склады, огромное число боеприпасов. Если ВСУ это захватят, то смогут воевать год без всякой помощи Запада. Такая опасность нарастает. Нужны жесткие меры, которых пока не заметно. Если наша разведка обнаружит, что идет движение в сторону Приднестровья, то нужно сосредоточить все удары по переброске этих войск. Там двухтысячный российский контингент, который ничего не сможет сделать, тяжелых вооружений нет. К Украине, безусловно, присоединятся Румыния и Молдавия», - сказал Прохватилов.
Со своей стороны, член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков говорил НСН, что поддерживает предложение о расширении границ спецоперации до Одессы и Приднестровья.
«Мы бы себя в значительной степени обезопасили, если бы границы спецоперации прошли бы по Одесской области. Таким образом, мы бы и с Приднестровьем соединились. Это задача стратегическая, у меня есть уверенность, что у нас должно это получиться. Одесса – это полная гарантия, и для России в целом, гарантия это также Харьков», - пояснил Цеков.
26 февраля член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, согласно оперативной информации, президент Украины отдал приказ о переброске войск к Приднестровью.
«С большой долей вероятности можно говорить, что Зеленский готовится напасть на Приднестровье», - сказал Рогов РИА Новости.
В этот же день военкор Юрий Котенок обнародовал в соцсетях соответствующий приказ, согласно которому инженерно-саперный батальон 128-й бригады ВСУ должен выдвинуться в село Кучурган на границе с ПМР.
На этом фоне лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский призвал местных жителей соблюдать спокойствие, назвав обстановку напряженной.
«Важно не поддаваться паническим настроениям, каждому четко знать порядок действий, соответствующий конкретной ситуации, и безоговорочно выполнять их», - заявил Красносельский.
По словам бывшего советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, Украина может захватить Приднестровье за три дня, но только, если об этом попросит Молдавия.
Вместе с тем, в МИД РФ предупредили, что любые действия, угрожающие военнослужащим Оперативной группы российских войск и военных складов в Колбасне будут рассматриваться, «как нападение на Россию», после чего последует адекватный ответ.
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