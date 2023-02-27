«В ожидании вторжения»: Украина стянула войска к Приднестровью

ОТ ПЕСКОВА ДО ЗЕЛЕНСКОГО

Минобороны России сообщило 23 февраля о подготовке Украиной провокации в отношении Приднестровья. По данным ведомства, предлогом для вторжения в ПМР будет инсценировка нападения российских войска с территории Приднестровья.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг подобные планы, пояснив, что считает Приднестровье территорией Молдовы и уважает территориальную целостность этой страны. Однако, в понедельник вечером в Киеве подтвердили концентрацию ВСУ у приднестровской границы.

«Наши силы сосредоточены вдоль всей границы (Приднестровья – прим. НСН.)», - сказала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире украинского телеканала «Рада».

По ее словам, количество украинских военных у границы с ПМР «адекватно гипотетической угрозе, возможной со стороны России».

В Кремле уже заявили, что обеспокоены ситуацией вокруг Приднестровья.

«Естественно ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности. Ситуация неспокойная, она провоцируется извне», - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что в Москве готовы к провокациям Украины и Запада в отношении Приднестровья.

«Мы знаем, что как наши оппоненты в украинском режиме, в киевском режиме, так и в европейских странах способны на различного рода провокации. Мы это хорошо знаем и отдаем себе отчет», - сказал в этой связи Дмитрий Сергеевич.